НБУ оновив вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних автоцивілки — Finance.ua
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НБУ оновив вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних автоцивілки

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Національний банк України повідомив, що оновив вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних договорів про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Вимоги оновлено відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі — Закон), що набирає чинності з 1 січня 2025 року та передбачає перехід на укладення договорів автоцивілки виключно в електронній формі з 1 січня 2026 року.
Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі — Положення) встановлює, зокрема:
вимоги до функціонування Бази, уключаючи вимоги щодо забезпечення Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі — МТСБУ) безперервного функціонування Бази, а також захисту інформації, що міститься в Базі;
актуалізований мінімальний перелік інформації, яка повинна вноситися в Базу страховиками — членами МТСБУ, а також МТСБУ (в частині регламентних виплат), та строки її внесення.
Вимоги Положення поширюються на страховиків — членів МТСБУ та МТСБУ.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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