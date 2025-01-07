Як сплачувати військовий та інші збори з 1 січня та чи змінилися рахунки — Finance.ua

Як сплачувати військовий та інші збори з 1 січня та чи змінилися рахунки Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Як сплачувати військовий та інші збори з 1 січня та чи змінилися рахунки

У 2025 році на платників податків України чекають певні нововведення. Зокрема, набрали чинності нові банківські рахунки для перерахування зборів.

В Україні набув чинності Закон України № 4113-IX, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки.

Рахунки для сплати військового збору для платників спрощеної системи оподаткування

З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОП) та юридичні особи на спрощеній системі оподаткування зобов’язані сплачувати військовий збір.

Для цього відкрито окремі бюджетні рахунки:

▪ Юридичним особам (3 група) — за кодом класифікації доходів бюджету (ККДБ) 11 011 800 Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (3 група).

▪ Фізичним особам-підприємцям (ФОП, платники єдиного податку) — за ККДБ 11 011 700 Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Усі реквізити рахунків доступні на головній сторінці порталу Державної податкової служби України (ДПС).

Де дізнатися нові рахунки для сплати податків

З 1 грудня 2024 року набрали чинності нові банківські рахунки для перерахування податків і зборів згідно із Законом України № 4015-IX. Це було зроблено для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період воєнного стану.

Щоб дізнатися актуальні реквізити для вашого регіону і виду податку, виконайте наступні дії:

1. Зайдіть на офіційний портал Державної податкової служби України.

2. Перейдіть у розділ Рахунки для сплати платежів.

3. Виберіть свій регіон та вид податку, який потрібно сплатити.

4. Також у персональному електронному кабінеті платника доступний розділ Стан розрахунків з бюджетом, де можна перевірити свої зобов’язання.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення війни в Україні буде оновлена податкова система, проведена дерегуляція та впроваджені нові реформи.

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