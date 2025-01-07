Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки — Finance.ua

Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки України, що стосуються охорони державних кордонів.

Про це повідомляється в указі глави держави № 16/2025 , оприлюдненому на сайті Президента України.

«Внести до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», такі зміни: 1) пункт 6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: «розвиток інтегрованого управління державним кордоном України з метою створення і підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також осіб, які подорожують», — йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Укрінформ За матеріалами:

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