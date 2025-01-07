Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки — Finance.ua
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Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки

Казна та Політика
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Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки
Охорона держкордону: Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Стратегії національної безпеки України, що стосуються охорони державних кордонів.
Про це повідомляється в указі глави держави № 16/2025, оприлюдненому на сайті Президента України.
«Внести до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», такі зміни: 1) пункт 6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту: «розвиток інтегрованого управління державним кордоном України з метою створення і підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також осіб, які подорожують», — йдеться у документі.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.
За матеріалами:
Укрінформ
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