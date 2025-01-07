Найменша кількість відгуків за два роки: що зараз відбувається в IT — Finance.ua

Найменша кількість відгуків за два роки: що зараз відбувається в IT Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Найменша кількість відгуків за два роки: що зараз відбувається в IT

У грудні на DOU було опубліковано на 573 вакансії менше, ніж у листопаді, — 4584. Нижчий показник був лише в лютому та червні. Дається взнаки передсвяткове зниження активності компаній та кандидатів.

Про це йдеться у щомісячній аналітиці DOU.

Якщо поглянути динаміку за півріччями, то у другому півріччі 2024-го кількість вакансій на DOU продовжила зростати — плюс 9%.

Найбільш стрімко у другому півріччі зростала категорія Hardware (+42%). З нетехнічних — Legal та HR.

Кількісно найбільше зросли категорії QA (+369 вакансій), HR (+272) та аналітиків (+225). Найбільше знизилась кількість вакансій Sales (-93), Artist (-74) та Security (-46).

Лише в п’яти категоріях у грудні кількість вакансій незначно зросла (AI/ML, DevOps, Android, React Native та Rust). В інших — зменшилася.

У другому півріччі категорія miltech-вакансій зросла на 56% — плюс 500 вакансій за пів року.

Найменша середня кількість відгуків за два роки

Середня кількість відгуків на вакансію у грудні знизилася до 24,6. Це найменше за останні два роки. Перед святами стали менш активними не тільки компанії, а й кандидати: у грудні на вакансії відгукувалося на 2,7 тисячі кандидатів менше, ніж у листопаді.

Попри загальне зменшення конкуренції, у 14 категоріях у грудні вона незначно зросла. Серед них — Front-end (у середньому 92,7 відгуку на вакансію), а також Engineering Manager, Analyst, Support, Copywriter, Flutter, Golang тощо.

У QA протилежна ситуація — у середньому 65,8 відгуку на вакансію. Менше було лише в листопаді 2022-го.

Понад 40 відгуків на вакансію в середньому отримали Java, Project Manager, Design.

Зросли вакансії на ремоуті, в Києві та за кордоном

У другому півріччі 2024-го найбільше додалося віддалених вакансій — на понад дві тисячі більше, ніж у першому півріччі (або +12%). Також було на тисячу вакансій більше у Києві (або +8%). Найстрімкіше зростали вакансії за кордоном — +26% за пів року.

Позитивну динаміку за кількістю вакансій зберіг Львів (+3% за пів року). В інших містах незначне падіння кількості вакансій: Дніпро — мінус 12%, Вінниця — мінус 4%, Одеса — мінус 9%, Івано-Франківськ — мінус 1%.

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Кількісно за останні пів року найбільше зросла категорія 1−5 років досвіду. Проте найбільш стрімко зросли вакансії для фахівців без досвіду: +33% за пів року, також по 11% додалося у категоріях «понад 5 років досвіду» та «до року».

У грудні для найдосвідченіших кандидатів було найбільше вакансій у категоріях Front-end, Node. js та DevOps. В інших групах традиційно лідирує маркетинг.

Компанії стали менш активними перед святами

У грудні компанії традиційно знизили активність перед святами — зареєструвалося 67 нових.

Загалом у другому півріччі на DOU з’явилося 573 нові компанії, на 138 менше, ніж у першому півріччі.

1425 компаній розміщували вакансії у грудні — це найнижчий показник за рік.

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