«Податок на Google»: Гетманцев повідомив про рекордні надходження в 2024 році — Finance.ua

«Податок на Google»: Гетманцев повідомив про рекордні надходження в 2024 році Сьогодні 14:45 — Казна та Політика

«Податок на Google»: Гетманцев повідомив про рекордні надходження в 2024 році

Надходження до державного бюджету від «податку на Google» у 2024 році становили 11,2 млрд гривень.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram-каналі.

«Надходження з так званого податку на Google рік до року зростають. Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд. грн, у 2023 році — 8 млрд грн, то вже у 2024 році надходження склали 11,2 млрд. грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами виконання закону. Очікуємо, що наступні ініціативи з імплементації директив DAC 7, ATAD I та ATAD II мають такий же успіх, як і „податок на Google“», — написав він.

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Раніше він повідомляв , що до зведеного бюджету у 2024 році надійшло на 5,7 млрд грн більше податків та зборів від учасників ринку пального, ніж за попередній рік.

Також Гетманцев спростував масове закриття ФОПів після підвищення податків: «Щодо новини про тисячі ФОПів, які закрилися внаслідок прийняття ресурсного закону про фінансування армії. За 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась. Так, станом на 01.12.2024 року кількість ФОП становить 2 076,7 тис., з них зареєстрованих в цьому році 272,9 тис., що більше в порівнянні з початком рокуна 83,6 тис. осіб».

Довідка Finance.ua:

Найбільшими платниками ПДВ з цифрових послуг наразі є Google, Google Play та Netflix, обсяги сплати яких демонструють позитивну динаміку.

Їхні платежі в липні-вересні зросли (в іноземній валюті) в порівнянні з квітнем-червнем на 5 відсотків та склали 21 млн євро.

Fenix International Limited, надавач послуг індустрії розваг для дорослих «OnlyFans», сплатив у поточному році майже 1 млн дол. США ПДВ (у 2022 році — 889,5 тис. дол. США).

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