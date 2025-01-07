У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів — Finance.ua

У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів Сьогодні 15:04

У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів

За даними YouControl. Market , за 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років.

Окремо аналітики зазначають, що на тлі зростання припинення діяльності ФОП реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

Найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні: понад 23,7 тис. Кількість закриттів у грудні склала понад 22 тис. Однак, через злам роботи реєстрів, аналітики мають дані лише станом на 18.12.2024 включно. І варто відзначити, що спад бізнес активності під кінець року є традиційним. Приріст закриттів у 2024 році розпочався з першого ж місяця року: так, лише у лютому 2024 (14,5 тис. закритих ФОПів) приріст закриттів відносно 2023 (3,1 тис.) склав майже 270%.

Цікаво, що пік закриттів припадає на осінні місяці. Найбільше ФОПів у 2024 році закрили 30 вересня 2024 року — 2,9 тис. (1,4% від усіх закритих ФОПів за рік). 29 листопада 2024 року закрилося понад 2,3 тис. (1,1%). Ще майже 2,3 тис. (1,1%) ФОПів закрили 18 грудня 2024 року.

Найбільше відкриттів припало на: 1 жовтня 2024 року відкрили 1,8 тис. (0,6%), 29 квітня 2024 року — 1,7 тис. (0,6%) та ще 1,7 тис. (0,6%) 28 серпня 2024 року.

Де закривали найбільше ФОПів?

Традиційно найбільша бізнес-активність фізичних осіб спостерігається в Києві: понад 27 тисяч ФОПів закрилося в столиці та майже 40 тисяч — зареєструвалося. Тому аналітики вирішили проаналізувати приріст і склали відповідний ренкінг регіонів.

Найбільший приріст закриттів у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області — 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023). Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області — до 4,5 тис. у 2024 році. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область — приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році.

Жінки відкривають більше ФОПів

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: понад 61% (173,7 тис.) нових ФОПів належать жінкам, а 39% (111,2 тис.) — зареєстрували чоловіки. Цей показник зріс у порівнянні із 2023 роком, тоді кількість відкритих ФОПів жінками становила майже 58%.

Разом з тим, у 2024 році чоловіки закривали більше ФОПів — майже 51% (106,2 тис.) закритих належить чоловікам, ще 49% (103,6 тис.) — жінкам.

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У секторі ІТ продовжує зростати закриття ФОПів

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ — майже 39 тис. та інші послуги — понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%. Також значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67,3 тис. — у 2021 році, 39,2 тис. — 2023 році, 36,8 тис. — у 2024 році.

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