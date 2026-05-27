День финансов: миссия МВФ в Украине, система «Поруч» для ВПЛ, рейтинг высокооплачиваемых профессий Сегодня 17:45

Среда, 27 мая. Зеленский ожидает, что после войны Украина получит экономический подъем, польский маркетплейс выходит на украинский рынок, а миссия МВФ начинает работу в Киеве.

Миссия МВФ в Украине

В Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. Визит продлится ориентировочно до 2−3 июня. Миссия МВФ проведет серию встреч и переговоров с представителями украинских властей и другими участниками процесса для оценки выполнения Украиной условий программы сотрудничества. Нынешний пересмотр программы может стать сложнее для Украины из-за невыполнения ряда структурных маяков.

Система «Поруч» для ВПЛ

В Украине запустили цифровую систему «Поруч», которая позволяет внутренне перемещенным лицам заранее выбирать варианты временного жилья еще до эвакуации или непосредственно во время выезда. Сервис работает по принципу онлайн бронирования и позволяет просматривать доступные варианты жилья по всей стране.

Кроме того, парламентарии инициируют пересмотр объемов пособия для внутренне перемещенных лиц. Они требуют от правительства приостановить постоянное сокращение финансирования этой категории граждан и провести индексацию выплат на уровень инфляции.

Изменения в программе «5−7-9%»

Государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%» может претерпеть существенные изменения уже в 2026 году. В частности, ставка по кредитам для бизнеса может быть повышена до 15%. Соответственно, кредиты для бизнеса могут стать дороже как в рамках программы, так и вне ее.

👛 Сегодня для многих украинцев кредиты стали удобным инструментом. С ІІ квартала 2023 года банки фиксируют рост спроса на потребительские кредиты. Растет и интерес к микрозаймам. Так, в 2025 году украинцы оформили 8,6 млн микрозаймов на 56,76 млрд грн.

Экономический рост страны после войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что после завершения войны в Украине будет значительный экономический рост, а бизнес получит новые возможности для развития. По его словам, больше шансов для развития собственного дела получат украинцы, которые остаются в стране сейчас или вернутся после войны. Зеленский связал это с предстоящим восстановлением экономики, возвратом инвестиций и открытием новых рынков.

Бизнес украинцев за рубежом

В Украине продолжается декларационная кампания для контролируемых иностранных компаний. По состоянию на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса уже подали 19 045 отчетов за 2025 отчетный год. Общая сумма задекларированных доходов иностранных компаний украинских владельцев за 2025 год составляет 759,7 млрд грн.

Со своей стороны, польский бизнес заявляет о трудностях с работой в Украине и жалуется на потерю позиций в тендерах в пользу турецких компаний. Среди главных проблем предприниматели называют коррупцию, сложные условия инвестиций и недостаточную поддержку со стороны польских государственных институтов.

Курс на ЕС и прозрачное отстраивание

Верховная Рада приняла закон «О публичных закупках», который предусматривает комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в Европейский Союз. Принятый закон и один из ключевых евроинтеграционных актов и важная составляющая переговорного процесса по вступлению в Украину членства в Европейском Союзе.

Рейтинг высокооплачиваемых профессий

По данным Государственной службы занятости, только за первые четыре месяца года на Едином портале вакансий было собрано около 180 тысяч предложений работы. Уровень зарплат колеблется от минимального до 170 тысяч гривен в месяц, а среди самых оплачиваемых — как руководящие, так и технические специальности.

Отметим, что военнослужащие и гражданские специалисты с опытом в IT, аналитике и менеджменте могут получить должность по специальности в новой системе управления цифровизацией. Особенности набора: отсутствие ограничений по возрасту или званию, возможность получить звание «младший лейтенант» при назначении и отбор через технические интервью.

Украинцы в Польше

Как свидетельствуют данные отчета GetHome. pl, в 2025 году иностранцы приобрели более 17,7 тысяч квартир в Польше, что на 2% больше, чем годом ранее. В 2025 году украинцы приобрели 9,3 тысяч квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем совокупный объем покупки гражданами других 115 стран.

В Польше с 3 июня вступят в силу новые правила для водителей, которые существенно ограничат возможность отмены штрафных баллов после нарушения ПДД. Новые нормы предусматривают, что отменить штрафные баллы можно будет только за отдельные правонарушения. За часть серьезных нарушений такой возможности больше не будет.

Кроме того, в ряде польских городов украинцы получили возможность сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке.

FlixBus объявила о запуске новых сезонных автобусных маршрутов из Украины в Польшу. Новые рейсы будут действовать до середины сентября. На этот раз открыли новые рейсы в Катовице и Вроцлав.

Кстати, самый крупный польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начинает поэтапное масштабирование бизнеса в Украине. Первый этап стартует в июне и предусматривает возможность заказа товаров у польских продавцов с прямой доставкой в ​​Украину.

