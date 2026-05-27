Зеленський: після завершення війни в Україні буде значне економічне зростання

Зеленський провів зустріч з українською молоддю за кордоном
Після завершення війни Україна матиме значне економічне зростання, а бізнес отримає нові можливості для розвитку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською молоддю за кордоном на заході «Вдома краще», передає «Інтерфакс-Україна».

Економічне зростання після війни

За словами президента, українці, які залишаються в країні під час війни, матимуть більше можливостей для розвитку власної справи після її завершення.
«Війна закінчиться, і той, хто був тут, матиме більше шансів почати власну справу та досягти успіху. Завжди інвестують у складні моменти — у знання, у власну справу або в компанію, частиною якої ти є. Після війни в Україні буде великий підйом», — сказав Зеленський.
За його словами, відбудова країни, повернення інвестицій та вступ до Європейського Союзу створять нові ринкові можливості.
Зеленський також підтвердив перспективу членства України в ЄС.
«Україна буде юридично частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті. Це сто відсотків», — заявив він.
Також президент закликав українців за кордоном повертатися.
«Повертайтесь. Якщо не можете — дзвоніть, підтримуйте рідних», — сказав він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Національний банк писав, що за час війни розрив між регіонами в економічному розвитку помітно зріс. Чим ближче область до бойових дій або кордону з рф, тим більші втрати вона зазнає і тим повільніше відбувається відновлення. У Нацбанку попереджають, що найбільш постраждалі регіони можуть увійти у фазу відбудови з ослабленою економічною базою. Це підвищує ризик формування так званих депресивних територій.
Також заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявляла, що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
