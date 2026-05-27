День фінансів: місія МВФ в Україні, система «Поруч» для ВПО, рейтинг високооплачуваних професій Сьогодні 17:45

Середа, 27 травня. Зеленський очікує, що після завершення війни Україна отримає економічний підйом, польський маркетплейс виходить на український ринок, а місія МВФ розпочинає роботу в Києві.

Місія МВФ в Україні

У Києві розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Візит триватиме орієнтовно до 2−3 червня. Місія МВФ проведе серію зустрічей і переговорів із представниками української влади та іншими учасниками процесу для оцінки виконання Україною умов програми співпраці. Нинішній перегляд програми може стати складнішим для України через невиконання низки структурних маяків.

Система «Поруч» для ВПО

В Україні запустили цифрову систему «Поруч», яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам заздалегідь обирати варіанти тимчасового житла — ще до евакуації або безпосередньо під час виїзду. Сервіс працює за принципом онлайн-бронювання та дозволяє переглядати доступні варіанти житла по всій країні.

Крім того, парламентарі ініціюють перегляд обсягів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вони вимагають від уряду зупинити постійне скорочення фінансування цієї категорії громадян та провести індексацію виплат на рівень інфляції.

Зміни в програмі «5−7−9%»

Державна програма «Доступні кредити 5−7−9%» може зазнати суттєвих змін уже в 2026 році. Зокрема, ставку за кредитами для бізнесу можуть підвищити до 15%. Відповідно, кредити для бізнесу можуть стати дорожчими як у межах програми, так і поза нею.

👛 Сьогодні для багатьох українців кредити стали зручним інструментом. Від ІІ кварталу 2023 року банки фіксують зростання попиту на споживчі кредити. Зростає й інтерес до мікропозик. Так, 2025 року українці оформили 8,6 млн мікропозик на 56,76 млрд грн.

Економічне зростання країни після війни

Президент України Володимир Зеленський заявив , що після завершення війни Україна матиме значне економічне зростання, а бізнес отримає нові можливості для розвитку. За його словами, більше шансів для розвитку власної справи отримають українці, які залишаються в країні зараз або повернуться після війни. Зеленський пов’язав це з майбутнім відновленням економіки, поверненням інвестицій та відкриттям нових ринків.

Бізнес українців за кордоном

В Україні триває деклараційна кампанія щодо контрольованих іноземних компаній. Станом на 1 травня 2026 року власники закордонного бізнесу подали вже 19 045 звітів за 2025 звітний рік. Загальна сума задекларованих доходів іноземних компаній українських власників за 2025 рік наразі становить 759,7 млрд грн.

Зі свого боку польський бізнес заявляє про труднощі з роботою в Україні та скаржиться на втрату позицій у тендерах на користь турецьких компаній. Серед головних проблем підприємці називають корупцію, складні умови для інвестицій та недостатню підтримку з боку польських державних інституцій.

Курс на ЄС та прозору відбудову

Верховна Рада ухвалила закон «Про публічні закупівлі», який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Ухвалений закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Рейтинг високооплачуваних професій

За даними Державної служби зайнятості, лише за перші чотири місяці року на Єдиному порталі вакансій було зібрано майже 180 тисяч пропозицій роботи. Рівень зарплат коливається від мінімального до 170 тисяч гривень на місяць, а серед найбільш оплачуваних — як керівні, так і технічні спеціальності.

Відмітимо, що військовослужбовці та цивільні фахівці з досвідом в IT, аналітиці та менеджменті можуть отримати посаду за спеціальністю у новій системі управління цифровізацією. Особливості набору: відсутність обмежень за віком чи званням, можливість отримати звання «молодший лейтенант» при призначенні та відбір через технічні інтерв’ю.

Українці в Польщі

Як свідчать дані звіту GetHome. pl, у 2025 році іноземці придбали понад 17,7 тисячі квартир у Польщі, що на 2% більше, ніж роком раніше. У 2025 році українці придбали 9,3 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупний обсяг купівлі громадянами інших 115 країн.

У Польщі з 3 червня набудуть чинності нові правила для водіїв, які суттєво обмежать можливість скасування штрафних балів після порушення ПДР. Нові норми передбачають, що скасувати штрафні бали можна буде лише за окремі правопорушення. За частину серйозних порушень такої можливості більше не буде.

Крім того, у низці польських міст українці отримали можливість складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою.

FlixBus оголосила про запуск нових сезонних автобусних маршрутів з України до Польщі. Нові рейси діятимуть до середини вересня. Цього разу відкрили нові рейси до Катовіце та Вроцлава.

До речі, найбільший польський маркетплейс та інтернет-аукціон Allegro розпочинає поетапне масштабування бізнесу в Україні. Перший етап стартує вже у червні та передбачає можливість замовлення товарів у польських продавців із прямою доставкою в Україну.

