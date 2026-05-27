В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15015, який врегульовує порядок проходження військово-лікарської експертизи іноземцями, які планують або проходять військову службу в Україні.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт визначає порядок проходження ВЛК для іноземців

Документ передбачає проведення військово-лікарської експертизи для:
  • визначення придатності до військової служби;
  • встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень або травм із проходженням служби;
  • визначення потреби та умов медико-соціальної реабілітації й допомоги.
Згідно із законопроєктом, експертизу проводитимуть військово-лікарські комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при медичних закладах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших органів сектору безпеки і оборони.
Крім того, до процесу можуть залучатися державні та комунальні заклади охорони здоров’я.
Наразі, згідно з вимогами законодавства, однією з обов’язкових умов проходження іноземцями військової служби є підтвердження їхньої придатності до служби за станом здоров’я, що здійснюється через військово-лікарську комісію за результатами проведення військово-лікарської експертизи. Проте на законодавчому рівні питання щодо організації ВЛК для цієї категорії осіб до сьогодні не було врегульовано.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні до кінця травня планують розробити механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби.
Підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи Збройних Сил чи Національної гвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.
