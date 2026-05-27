В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15015, регулирующий порядок прохождения военно-врачебной экспертизы иностранцами, которые планируют или проходят военную службу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект определяет порядок прохождения ВВК для иностранцев

Документ предусматривает проведение военно-врачебной экспертизы для:
  • определения пригодности к военной службе;
  • установления причинной связи заболеваний, ранений или травм с прохождением службы;
  • определения потребности и условий медико-социальной реабилитации и пособия.
Согласно законопроекту, экспертизу будут проводить военно-врачебные комиссии, созданные при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также при медицинских учреждениях Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других органов сектора безопасности и обороны.
Кроме того, в процесс могут привлекаться государственные и коммунальные учреждения здравоохранения.
Согласно требованиям законодательства, одним из обязательных условий прохождения иностранцами военной службы является подтверждение их пригодности к службе по состоянию здоровья, осуществляемой через военно-врачебную комиссию по результатам проведения военно-врачебной экспертизы. Однако на законодательном уровне вопрос об организации ВВК для этой категории лиц до сих пор не был урегулирован.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине до конца мая планируют разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев в военную службу.
Подготовка иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя конкретные подразделения Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.
По материалам:
Finance.ua
