В Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев Сегодня 18:33

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15015, регулирующий порядок прохождения военно-врачебной экспертизы иностранцами, которые планируют или проходят военную службу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект определяет порядок прохождения ВВК для иностранцев

Документ предусматривает проведение военно-врачебной экспертизы для:

определения пригодности к военной службе;

установления причинной связи заболеваний, ранений или травм с прохождением службы;

определения потребности и условий медико-социальной реабилитации и пособия.

Согласно законопроекту, экспертизу будут проводить военно-врачебные комиссии, созданные при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также при медицинских учреждениях Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других органов сектора безопасности и обороны.

Кроме того, в процесс могут привлекаться государственные и коммунальные учреждения здравоохранения.

Согласно требованиям законодательства, одним из обязательных условий прохождения иностранцами военной службы является подтверждение их пригодности к службе по состоянию здоровья, осуществляемой через военно-врачебную комиссию по результатам проведения военно-врачебной экспертизы. Однако на законодательном уровне вопрос об организации ВВК для этой категории лиц до сих пор не был урегулирован.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине до конца мая планируют разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев в военную службу.

Подготовка иностранцев и их обеспечение частично могут взять на себя конкретные подразделения Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которые заинтересованы не только в пополнении личного состава, но и в подготовке по собственному опыту и методике.

