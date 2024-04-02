День финансов: Международный реестр ущерба от войны, жилищная субсидия в апреле, тройка народных банков — Finance.ua

День финансов: Международный реестр ущерба от войны, жилищная субсидия в апреле, тройка народных банков Сегодня 17:50

Вторник, 2 апреля. Какие схемы уклонения от налогов действуют в Украине и как подать заявление в международный Реестр убытков через «Дія».

Реестр возмещения ущерба Украине. В нидерландской Гааге В нидерландской Гааге заработала система возмещения ущерба, нанесенного Украине войной. Украинцы могут подавать соответствующие иски. Теперь основное внимание будет уделяться тем искам, которые будут касаться повреждения или уничтожения жилой недвижимости во время войны.

через «Дія». Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав (ГРВП), и иметь Акт об обследовании от местных властей. Украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков. Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав (ГРВП), и иметь Акт об обследовании от местных властей.

возмещении ущерба, нанесенного военной агрессией россии. Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса. По данным Опендатабот, с начала полномасштабного вторжения украинские суды вынесли по меньшей мере 397 решений о, нанесенного военной агрессией россии. Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.

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Курсовые колебания. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания — неугрожающие. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться.

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Жилищная субсидия в апреле. В Пенсионном фонде В Пенсионном фонде заявили , что отопительный сезон в Украине официально заканчивается 15 апреля, поэтому субсидия за этот месяц будет меньше.

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Прямые иностранные инвестиции. По По предварительным данным , в 2023 году в Украину зашло $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций. По состоянию на конец 2023 года накопленные ПИИ (запас) составляли $54,26 млрд. Это выше, чем в «ковидный» 2020 год ($52,09 млрд) или в 2019 году ($54,21 млрд), но на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (в 2021 — $65,746 млрд).

Украину постоянно лихорадят скандалы, вызванные уклонением от уплаты налогов и хищением бюджетных средств. Слова «конвертационный центр», «скрутка», «схематоз», «минимизация НДС» и т. п. слышали, наверное, все. В новой статье Finance.ua объяснит, как и какие именно схемы используются для уклонения от налогообложения вывода средств из Украины:

Перерегистрация украинских автомобилей в Германии. Украинские водители в Германии Украинские водители в Германии смогут ездить с украинскими номерными знаками еще 6 месяцев после 1 апреля 2024 года по специальному разрешению, но перерегистрация на немецкие номерные знаки станет обязательной осенью 2024 года.

Напомним, что 29 марта в Киеве состоялась седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards. Сегодня расскажем о тройке победителей в следующих категориях:

💳Лучшие кредитки. Во время FinAwards определили победителя в номинации «Лучшая кредитная карта». Пальму первенства, по подсчету голосов, Во время FinAwards определили победителя в номинации «Лучшая кредитная карта». Пальму первенства, по подсчету голосов, получила карта «Всеможу Онлайн» от АО ПУМБ.

👥 Тройка народных банков. Третье место в номинации «Народный банк» получил украинский необанк sportbank. На второй строчке разместился еще один необанк — monobank (Universal Bank). А народным любимцем и победителем в номинации Третье место в номинации «Народный банк» получил украинский необанк sportbank. На второй строчке разместился еще один необанк — monobank (Universal Bank). А народным любимцем и победителем в номинации стал А-Банк.

💼Лучшие банки для ФЛП. Лидером в сфере услуг для ФЛП по результатам голосования Лидером в сфере услуг для ФЛП по результатам голосования оказался ПриватБанк. «Серебро» в номинации получил monobank | Universal Bank. Замыкает тройку лидеров UkrsibBank BNP Paribas Group.

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