Вакансії для тих, хто не любить складати резюме — Finance.ua

Вакансії для тих, хто не любить складати резюме Сьогодні 17:10 — Особисті фінанси

Вакансії для тих, хто не любить складати резюме

Як повідомляє НБУ, в березні бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності після п’яти місяців поспіль негативних очікувань. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця. Також бізнес готовий піднімати зарплати при наборі нови співробітників.

Нагадаємо, серед міст найбільша зарплата в столиці. Кияни в середньому отримують 22 тис. грн. У Львові платять 20 тис. грн, у Дніпрі - 19 тис. грн. Найменша зарплата серед українських міст — в Сумах. Там в середньому платять 14,5 тис. грн.

найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,1% до 36 877 гривень на місяць. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 33 359 гривень. При цьому Мінекономіки наводить дані Держстату за 9 місяців 2023 року, згідно з якими:плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,1% до 36 877 гривень на місяць.і — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 33 359 гривень.

Портал пошуку роботи Work.ua представив добірку вакансій, на які терміново потрібні працівники. Ці пропозиції роботи особливі, бо на них можна відгукнутися без резюме, а вказана зарплата становить у середньому 20 000 грн.

Vodafone Україна терміново шукає співробітника. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, підтримку та навчання дистанційно, прозору систему оплати — від 12 200 до 21 000 гривень, соціальні пакети. Обов’язки включають взаємодію з клієнтами, створення позитивного досвіду співпраці та досягнення поставлених цілей. Є можливість відгукнутися без резюме і працювати віддалено. Пропозиція підходить для студентів.

Вакансія репетитора англійської мови відкрита в AntiSchool Online. Компанія готова взяти студента чи людину з інвалідністю з невеликим досвідом у педагогіці — обіцяють всього навчити. У пропозиції вказано, що вчитель може сам вибирати робочий час, але щоб вийти на зарплату 25 000+ гривень, потрібно працювати по 8 годин 5 днів на тиждень. Робота передбачає віддалений формат з будь-якої точки світу. Щоб відгукнутися, треба заповнити форму

Вантажник-комплектувальник потрібен компанії Oberon, яка пропонує зарплату 22 000 гривень. В обов’язки працівника входить комплектування замовлень, відвантаження та розвантаження товарів, пакування відправлень. Вимагається пунктуальність, охайність, старанність та відсутність шкідливих звичок. Графік роботи: з 08:30 до 17:30 з понеділка по п’ятницю, з можливістю роботи в суботу за додаткову оплату. Розташування магазину поряд з метро Видубичі. Щоб відгукнутися — телефонуйте.

Aroma Kava, що знаходиться в Дарницькому районі Києва, знаходиться в пошуках бариста. Робота передбачає повну зайнятість і зарплату від 19 000 до 21 000 гривень. Головні вимоги до майбутнього працівника: комунікабельність, відповідальність, пунктуальність, позитивне мислення та, звісно, вміння готувати смачну каву. Компанія забезпечує безкоштовне навчання, стабільні виплати, гнучкий графік. Шукають як кандидатів з досвідом, так і тих, хто тільки починає свою кар'єру в цій галузі.

Вакансію виїзного вантажника розмістила компанія Steko (Дніпро). На цій роботі необхідно буде доставляти продукцію клієнтам, відповідно розвантажувати та завантажувати продукцію, тож шукають відповідального, фізично витривалого працівника, який вміє працювати в команді. Передбачене оплачуване стажування, безкоштовний доїзд та проживання, медичне страхування, стабільна зарплата від 17 000 до 25 000 гривень, можливість кар'єрного зростання.

Клінінгова компанія Koroli (Київ) запрошує в команду прибиральника і пропонує зарплату від 30 000 до 35 000 гривень — завжди вчасно, без жодних затримок + бонуси за якісну роботу. Обов’язки: прибирання після ремонту, генеральне прибирання, хімчистка м’яких меблів і килимових покриттів. У компанії організовано професійне навчання, тож досвід роботи не обов’язковий, також передбачене оплачуване стажування.

18 000−24 000 гривень, а також бонуси та соціальні виплати пропонує садовий центр «Наталіс» продавцю-консультанту. Робота у с. Забуччя. Вимоги: бажана профільна освіта в галузі садово-паркового або лісового господарства, агрономії, захисту рослин, перевага надається кандидатам, які мають досвід роботи в садових центрах або у відділах продажів рослин. Умови роботи: графік з 9:00 до 18:00 (з одним чи двома вихідними днями залежно від сезону; січень та лютий — відпочинок зі збереженням ставки), офіційне працевлаштування, соціальний пакет та можливості кар'єрного зростання.

Компанії «Оболонь» потрібен торговий представник з автомобілем (місто Харків або область). За роботу передбачена зарплатня від 25 000 до 31 000 гривень, включаючи ставку та бонуси. Що треба робити: виконувати плани продажів, формувати замовлення, розширювати клієнтську базу та мерчендайзинг. Роботодавець очікує відгуків кандидатів, які мають бажання заробляти та навчатися, мають відмінні комунікативні навички, орієнтацію на результат.

Непогані можливості пропонує компанія JustSchool кандидатам, які відгукнуться на цю вакансію:

Зарплата: від 16 000 до 40 000 гривень (складається з фіксованої ставки та бонусів за досягнуті результати (KPI)). Виплачується двічі на місяць.

Робочий графік: гнучкий, можна працювати з 11:00 до 20:00 або з 12:00 до 21:00, п’ять днів на тиждень.

Умови праці: дистанційна робота.

На цій посаді треба знайомити клієнта з продуктами школи та продавати пакети уроків без пробного заняття, допомогати з підключенням на пробний урок тощо. Сміливо відгукуйтеся, якщо маєте досвід роботи в продажах від 2 місяців, володієте українською мовою, маєте швидкий та стабільний інтернет, ноутбук чи комп’ютер з мікрофоном. Пропозиція діє до 08.04.

Довідка Finance.ua:

В Україні зарплати до 70 тис. грн пропонують спеціалістам, які володіють іноземними мовами. Йдеться про вакансії для менеджерів з продажів, консультантів, фахівців зі служби підтримки. Про це йдеться в даних великого кадрового порталу. Так, роботу дистанційно пропонують українцям, які володіють іноземними мовами.

Фахівці robota.ua підготували добірку гарячих віддалених вакансій березня для тих, хто хоче заробити, працюючи віддалено. Можливостей влаштуватися на віддалену роботу у престижну компанію та отримувати гідну заробітну плату насправді дуже багато.



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