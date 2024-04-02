Онлайн страхування житла від наслідків воєнних дій — Finance.ua

Онлайн страхування житла від наслідків воєнних дій Сьогодні 14:20 — Страхування

Онлайн страхування житла від наслідків воєнних дій

Зараз житло кожного українця потребує посиленого захисту, адже можливі пошкодження вже не обмежуються звичайними потопами від сусідів або грабежем, а збитки можуть дорівнювати вартості цілої квартири.

від наслідків воєнних дій і не тільки. Щоб на 100% захистити себе від непередбачених витрат оформлюйте на Finance.ua страхування

ми провели безкоштовний вебінар «Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій». Його можна переглянути за посиланням. 😇Щоб ви краще ознайомилися з даним страхуванням,

Переваги оформлення страхування житла від наслідків воєнних дій на Finance.ua:

👉🏻 онлайн оформлення без огляду квартири;

👉🏻 оформлення поліса з-за кордону та з України;

👉🏻 доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік);

👉🏻 оплата частинами від Monobank на 3 платежі;

👉🏻 покриття широкого спектра ризиків, пов’язаних з майном;

👉🏻 можливість застрахувати як власне, так і орендоване майно;

👉🏻 можливість обрати суму страхового покриття від 125 000 грн до 2 мл грн.

Оформлення страхування квартири можливе тільки в зданому будинку, квартира має бути з ремонтом та не в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Поліс почне свою дію на 11 день та буде діяти 1 рік.

Територія дії по всій Україні, крім територій зі списку виключень (АР Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м. Чернігів.)

📌За промокодом «КВІТЕНЬ» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла

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