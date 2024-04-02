Скільки судів виграли українці щодо відшкодування збитків росією (інфографіка) — Finance.ua

Скільки судів виграли українці щодо відшкодування збитків росією (інфографіка) Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Скільки судів виграли українці щодо відшкодування збитків росією (інфографіка)

Станом на кінець березня цього року в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків росією.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість судових рішень

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення українські суди винесли щонайменше 397 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією росії.

Кількість таких справ стабільно зростає:

так, у 2022 їх було 44;

у 2023 році — вже 262 рішення.

За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення. Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

Інфографіка: Опендатабот

У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.

Інфографіка: Опендатабот

Реєстр збитків

Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже з 2 квітня 2024 року у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України.

Так, громадяни, які постраждали через війну рф після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через Дію.

Для цього потрібно надати необхідну інформацію про постраждалих, їх майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.

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Нагадаємо, відповідно до останньої швидкої оцінки збитків і потреб України, проведеної Урядом України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, станом на 31 грудня 2023 року потреби України у відновленні та реконструкції оцінюються майже в $500 млрд.

Для того, щоб рф повністю відшкодувала людські та матеріальні втрати, спричинені її міжнародно-протиправними діями, на виконання резолюції Генасамблеї ООН було створено Реєстр збитків , завданих агресією російської федерації проти України, який є першою складовою всеохоплюючого міжнародного компенсаційного механізму.

Довідка Finance.ua:

за словами заступника міністра економіки України Тараса Качки, внаслідок війни економіка України втратила 25% ВВП, а шкоди внаслідок бойових дій та обстрілів завдано на сотні мільярдів доларів;

прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати;

сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд.



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