Міжнародний реєстр збитків: що це таке та як працюватиме — Finance.ua

Міжнародний реєстр збитків: що це таке та як працюватиме Сьогодні 21:03

Міжнародний реєстр збитків: що це таке та як працюватиме

Відповідно до останньої швидкої оцінки збитків і потреб України, проведеної Урядом України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН, станом на 31 грудня 2023 року потреби України у відновленні та реконструкції оцінюються майже в $500 млрд.

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд, довкіллю — $57 млрд. Загальний збиток, завданий культурній спадщині України, оцінюється в $2,85 мільярда. Зруйновано або пошкоджено понад 150 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури.

Для того, щоб рф повністю відшкодувала людські та матеріальні втрати, спричинені її міжнародно-протиправними діями, на виконання резолюції Генасамблеї ООН було створено Реєстр збитків, завданих агресією російської федерації проти України, який є першою складовою всеохоплюючого міжнародного компенсаційного механізму.

У Міністерстві юстиції пояснили , для чого це потрібно і як працюватиме міжнародний реєстр збитків.

Основною концепцією міжнародного компенсаційного механізму є побудова у тісній співпраці з міжнародними партнерами та міжнародними організаціями цілісної системи, яка забезпечить реальне відшкодування збитків, завданих агресією.

Місцезнаходженням міжнародного Реєстру збитків є м. Гаага, Королівство Нідерландів.

Ціль. Міжнародний реєстр збитків покликаний отримувати та обробляти заяви про збитки та докази; класифікувати та систематизувати такі заяви, оцінювати та визначати придатність заяв для включення до Реєстру та реєструвати прийнятні заяви з метою їх майбутнього розгляду та винесення рішення.

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На даний момент 43 держави та ЄС стали учасниками або асоційованими членами Реєстру збитків.

На даний момент створено всі органи управління Реєстру. Рада Реєстру прийняла свій перший пакет правил і положень Реєстру, необхідних для запуску. Він включає правила подання, обробки та внесення заяв, а також категорії заяв, прийнятних для внесення до Реєстру збитків. Ці категорії заяв включають: втрату життя, катування та сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу та інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки навколишньому середовищу та інші категорії, визначені Радою. Після затвердження цих правил Конференцією Учасників, в порядку, передбаченому Статутом Реєстру збитків, вони будуть опубліковані на вебсайті Реєстру збитків.

«Наразі ведеться активна робота щодо розробки та запуску цифрової платформи для забезпечення швидкого та ефективного подання й опрацювання заяв і доказів. Цифрова платформа призначена для подання заяв про завдані збитки та доказів про їхнє настання, перевірки отриманої інформації, її обробки та зберігання», — розповідають у Мін'юсті.

На початку квітня 2024 року, під час Міжнародної конференції «Відновлення справедливості для України», яка буде організована Нідерландами в Гаазі, буде оголошено про технічний запуск Реєстру для отримання перших заяв і доказів від осіб.

Водночас, створення Реєстру збитків не є кінцевою метою досягнення справедливості для України та її народу. Вкрай важливо переконатися, що інформація, зібрана Реєстром, не лежатиме даремно в базі даних Реєстру.

Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про заяви та докази, що містяться в ньому, має стати першою складовою майбутнього міжнародного компенсаційного механізму, який буде створено окремим міжнародним інструментом у співпраці з Україною (далі - «Компенсаційний механізм»). Точна форма майбутнього Компенсаційного механізму підлягає визначенню, але вона може включати комісію з розгляду заяв і компенсаційний фонд, уповноважені розглядати заяви та виносити рішення та/або виплачувати компенсацію за збитки, втрати чи шкоду, спричинені міжнародно-протиправними діями російської федерації в Україні або проти України

«З цією метою буде створено неупереджену та ефективну міжнародну комісію з розгляду заяв, яка працюватиме відповідно до визнаних судових норм для розгляду заяв, поданих Україною та постраждалими організаціями та особами, які вимагають відшкодування шкоди внаслідок агресії рф проти України», — кажуть у Мін'юсті.

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