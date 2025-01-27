День финансов: лимиты на денежные переводы, компании с «российским следом», миллионы безработных, много вакансий — Finance.ua

День финансов: лимиты на денежные переводы, компании с «российским следом», миллионы безработных, много вакансий Сегодня 17:38

День финансов: лимиты на денежные переводы, компании с «российским следом», миллионы безработных, много вакансий

В понедельник в новом материале Finance.ua рассказывает о ситуации с таким видом инвестирования, как ОВГЗ, и что может произойти дальше:

Лимиты на денежный перевод. С 1 февраля 2025 г. в Украине банки начнут устанавливать С 1 февраля 2025 г. в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.

Чистый кредитный портфель банков бизнеса вырос на 21%. По словам главы НБУ, кредитование По словам главы НБУ, кредитование уверенно растет более года как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка. Чистый (без учета сформированных резервов) кредитный портфель бизнеса за 2024 год, по оперативным данным, вырос на 65 млрд грн, или на 21%, населения — на 62 млрд грн, или на 39%.

Банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину. Объем Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил 1,581 млрд долларов.

В феврале продлится период укрепления-поддержки гривны: мнение эксперта.

НБУ выпустил в продажу 5 гривен с уникальным дизайном. НБУ начал НБУ начал продавать памятную монету 5 грн, которая посвящена казакам-характерникам и получила название «Ни пуля, ни сабля!». Памятные монеты в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Цена — 161 грн.

Миллионы безработных и множество вакансий. В Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Как В Украине около 2 миллионов безработных людей, но вместе с тем существует огромный дефицит рабочих рук. Как рассказал экономист, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, этот парадокс является следствием структурных искажений на рынке труда.

Пенсия без стажа. Люди, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной Люди, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной помощи , предназначенную для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.

Где в Украине больше всего компаний с «российским следом». Несмотря на запрет закона, 93 Несмотря на запрет закона, 93 компании за полгода избавились от «российского следа» и продолжают вести бизнес в Украине и даже выигрывать государственные тендеры.

10 революционных услуг в «Дія». Как Как рассказал вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в этом году в приложении «Дія» появятся 10 новых революционных услуг и будут совершенствоваться старые.

🌏 За рубежом

Введение 25% пошлины на товары из Колумбии. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп отозвал свою угрозу ввести 25% пошлины на товары из Колумбии после достижения соглашения с этой страной о возвращении депортированных мигрантов.

Когда США выпустят доллары нового образца. США иногда обновляют дизайн банкнот доллара, а также добавляют новые элементы защиты. У Федерального резерва уже есть четкий график США иногда обновляют дизайн банкнот доллара, а также добавляют новые элементы защиты. У Федерального резерва уже есть четкий график выпуска новых купюр долларов.

Шольц высказался по поводу энергетической политики Трампа. Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы президента США Дональда Трампа относительно увеличения экспорта нефти и газа. Немецкий политик Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы президента США Дональда Трампа относительно увеличения экспорта нефти и газа. Немецкий политик заявил , что это «хорошо для Европы и Германии».

Министры ЕС поддержали продление санкций против россии. Главы Министерств иностранных дел (МИД) стран Европейского союза (ЕС) поддержали продление санкций против российской федерации. Об этом Главы Министерств иностранных дел (МИД) стран Европейского союза (ЕС) поддержали продление санкций против российской федерации. Об этом сообщает Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Если Китай откажется от российской нефти, то россия окажется на грани краха. В прошлом году рф и Китай подписали соглашение до 2030 года, в частности в энергетической сфере, где россия обязуется поставлять энергоресурсы без перебоев. Это В прошлом году рф и Китай подписали соглашение до 2030 года, в частности в энергетической сфере, где россия обязуется поставлять энергоресурсы без перебоев. Это вызывает вопрос об усилении газовой зависимости рф от Китая, что может привести к краху россии.

ChatGPT и обрушила акции техгигантов. ИИ-модель DeepSeek обошла

Лукашенко побеждает на выборах в беларуси. Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых выборах в беларуси. Об этом Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых выборах в беларуси. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на главу белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.

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