День финансов: как может измениться валютный курс и что будет с зарплатами украинцев в 2024 году — Finance.ua

Также по теме

Афера на Airbnb: мошенник обманул туристов в 7 млн ​​долл.

Сегодня 18:00 77

День финансов: как может измениться валютный курс и что будет с зарплатами украинцев в 2024 году

Сегодня 17:50 70

Безработица в Украине вдвое превысила довоенные показатели

Сегодня 17:40 79

В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством

Сегодня 17:20 78

Налоги в Украине: когда ожидать изменений и что готовят для ФЛП и самозанятых

Сегодня 17:01 281

Антикоррупционный эффект от цифровизации строительной отрасли составляет ₴1,5 миллиарда в год