День финансов: как может измениться валютный курс и что будет с зарплатами украинцев в 2024 году — Finance.ua

День финансов: как может измениться валютный курс и что будет с зарплатами украинцев в 2024 году
В понедельник, 8 января, речь шла о следующем:
Колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться. В частности, курс может проседать по ряду причин. Об этом в интервью заявил глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев. По его словам, конечная цель — полностью отпустить курс, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет балансировать себя при значительно меньшем участии НБУ.
- Также в Нацбанке ответили, возможно ли финансово ограничить людей, уклоняющихся от мобилизации.
Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году. Национальный банк Украины прогнозирует рост зарплат украинцев из-за нехватки квалифицированных работников. Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова. «Рост экономики приводит к тому, что восстанавливается рынок труда. Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны», — сказала она.
Финансовая помощь Запада. Украина сохранит критическую зависимость от международной финансовой помощи. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. Он назвал прошлый год беспрецедентным и невероятно сложным и напомнил, что на 2024 год в бюджете Украины заложен рекордный дефицит в размере $43,5 млрд. При этом большую его часть власти планируют покрыть за счет помощи западных союзников.
- В Нацполиции назвали сумму российских активов, уже работающих на нужды Украины.
Проект по цифровому рекрутингу в ВСУ. В Украине разрабатывают проект по цифровому рекрутингу в Вооруженные силы, который нацелен на поиск операторов для роты ударных дронов. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цель проекта объяснить желающим, кем они могут стать, какой будет зарплата, какие задачи будут выполнять, каким будет обучение
и т. д.
Проект нового Трудового кодекса. Министерство экономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде. В январе стартует обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, новый Трудовой кодекс — это реформа, которую украинский рынок труда ждал годами.
Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год. За 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.
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Растрата почти 950 млн грн госсредств. Сотрудники ГБР совместно с СБУ объявили новое подозрение экс-заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из Департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в препятствовании деятельности ВСУ и растрате почти 950 млн грн государственных средств.
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Турецкая компания намерена выйти на рынок Украины. Одна из крупнейших турецких компаний электронной коммерции планирует начать деятельность в Украине, несмотря на то, что вторжение россии приближается к двум годам. Hepsiburada.com стремится начать продавать товары в Украине, если пробный запуск будет признан успешным.
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Украина получит новую энергетическую помощь Японии. При тесной координации Минэнерго правительство Японии передаст Украине семь высоковольтных автотрансформаторов и пять газовых турбин. Предоставленное оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
ТРЦ Ocean Plaza в списке большой приватизации. Кабинет Министров включил в список объектов большой приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», владеющего ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.
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