Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ — Finance.ua
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Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ

Казна та Політика
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Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ
Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ
Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.
За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.
«Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу», — підкреслив глава Нацбанку.
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Він також утримався від прогнозів, яким буде курс долара у 2024 році, водночас пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».
«Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості», — сказав Пишний.

Скільки та від кого Україна отримала допомоги в 2023 році

За матеріалами:
УНІАН
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