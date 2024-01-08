Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна збереже критичну залежність від фінансової допомоги Заходу, — голова НБУ

Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Він назвав минулий рік безпрецедентним та неймовірно складним і нагадав, що на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. При цьому більшу його частину влада планує покрити за рахунок допомоги західних союзників.

За словами Пишного, базовий сценарій НБУ передбачає міжнародну фінансову допомогу Україні в 2024 році на рівні 38 млрд доларів.

«Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу», — підкреслив глава Нацбанку.

Він також утримався від прогнозів, яким буде курс долара у 2024 році, водночас пообіцяв забезпечувати «курсову стійкість».

«Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості», — сказав Пишний.

УНІАН За матеріалами:

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