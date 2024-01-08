В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери — Finance.ua

В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери

Як повідомив Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні у 2023 році побільшало на 34%, або на 46 тис.

Зазначається, що обсяг операцій з гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), оброблених РЦ, у грудні склав 29,6 млрд грн, що менше за листопадовий показник на 32,5%, а кількість операцій зменшилася на 5% - до майже 20,9 тис.

При цьому з доларовими ОВДП за минулий місяць було проведено 4,5 тис. операцій, що на 41% більше, ніж у листопаді, проте їх обсяг значно знизився — зі $167,4 млн. до $99,4 млн.

Число операцій з ОВДП в євро в грудні-2023 склало 350, а їх обсяг — €5,4 млн, тоді як місяцем раніше таких операцій було 310 на €10,6 млн.

Кількість операцій з облігаціями іноземних емітентів у грудні знизилася з 42 до 31, проте обсяг збільшився з 713,6 млн. грн. до 1,13 млрд. грн.

Обсяг оброблених операцій з українськими облігаціями зовнішніх держпозик збільшився з 29,3 млн. грн. до 52,5 млн. грн., хоча кількість операцій знизилася на сім — до 79.

Обсяг угод з акціями українських емітентів у жовтні досяг 16,1 млн грн, це більше за листопадовий показник на 1,45 млн грн. При цьому кількість угод із ними у грудні зменшилася з 29 до 16.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.