В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери — Finance.ua
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В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери

Фондовий ринок
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В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери
В Україні на 34% збільшилася кількість інвесторів у цінні папери
Як повідомив Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні у 2023 році побільшало на 34%, або на 46 тис.
Зазначається, що обсяг операцій з гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), оброблених РЦ, у грудні склав 29,6 млрд грн, що менше за листопадовий показник на 32,5%, а кількість операцій зменшилася на 5% - до майже 20,9 тис.
При цьому з доларовими ОВДП за минулий місяць було проведено 4,5 тис. операцій, що на 41% більше, ніж у листопаді, проте їх обсяг значно знизився — зі $167,4 млн. до $99,4 млн.
Число операцій з ОВДП в євро в грудні-2023 склало 350, а їх обсяг — €5,4 млн, тоді як місяцем раніше таких операцій було 310 на €10,6 млн.
Кількість операцій з облігаціями іноземних емітентів у грудні знизилася з 42 до 31, проте обсяг збільшився з 713,6 млн. грн. до 1,13 млрд. грн.
Обсяг оброблених операцій з українськими облігаціями зовнішніх держпозик збільшився з 29,3 млн. грн. до 52,5 млн. грн., хоча кількість операцій знизилася на сім — до 79.
Обсяг угод з акціями українських емітентів у жовтні досяг 16,1 млн грн, це більше за листопадовий показник на 1,45 млн грн. При цьому кількість угод із ними у грудні зменшилася з 29 до 16.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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