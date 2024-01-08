Велика турецька компанія планує вийти на ринок України — Finance.ua

Велика турецька компанія планує вийти на ринок України Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Одна з найбільших турецьких компаній електронної комерції планує розпочати діяльність в Україні, незважаючи на те, що вторгнення росії наближається до двох років.

Про це пише Bloomberg.

Hepsiburada.com прагне почати продавати товари в Україні, якщо пробний запуск буде визнано успішним. Це частина довгострокової стратегії онлайн-групи, яка бореться за те, щоб оговтатися після падіння цін на акції після виходу на Nasdaq у 2021 році.

«Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини», — сказала головна виконавча директорка Нілхан Онал Гьокчетекін.

«Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому (Україна) нормалізується, і ми хочемо бути готовими», — сказала вона в інтерв'ю Bloomberg News.

Україна вже пропонує можливість, враховуючи проблеми, з якими стикаються її жителі, коли вони закуповують товари всередині країни або вдаються до транскордонних поставок із подовженими термінами доставки.

Хоча початкова увага зосереджена на тестуванні в Україні, довгострокова стратегія компанії залежить від співпраці з місцевими партнерами.

Довідка Finance.ua:

незважаючи на бурхливий 2023 рік для турецького ринку, Hepsiburada опублікував 45% зростання валової вартості товарів у третьому кварталі з урахуванням інфляції до 25,7 мільярдів лір (863 мільйони доларів);

показник Ebitda збільшився з негативних 1,03 мільярда лір до 87,9 мільйона лір порівняно з тим же кварталом минулого року. Акції компанії почали відновлюватися після падіння на територію пенні-сток.

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