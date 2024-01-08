Велика турецька компанія планує вийти на ринок України — Finance.ua

Велика турецька компанія планує вийти на ринок України
Одна з найбільших турецьких компаній електронної комерції планує розпочати діяльність в Україні, незважаючи на те, що вторгнення росії наближається до двох років.
Про це пише Bloomberg.
Hepsiburada.com прагне почати продавати товари в Україні, якщо пробний запуск буде визнано успішним. Це частина довгострокової стратегії онлайн-групи, яка бореться за те, щоб оговтатися після падіння цін на акції після виходу на Nasdaq у 2021 році.
«Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини», — сказала головна виконавча директорка Нілхан Онал Гьокчетекін.
«Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому (Україна) нормалізується, і ми хочемо бути готовими», — сказала вона в інтерв'ю Bloomberg News.
Україна вже пропонує можливість, враховуючи проблеми, з якими стикаються її жителі, коли вони закуповують товари всередині країни або вдаються до транскордонних поставок із подовженими термінами доставки.
Хоча початкова увага зосереджена на тестуванні в Україні, довгострокова стратегія компанії залежить від співпраці з місцевими партнерами.
Довідка Finance.ua:
- незважаючи на бурхливий 2023 рік для турецького ринку, Hepsiburada опублікував 45% зростання валової вартості товарів у третьому кварталі з урахуванням інфляції до 25,7 мільярдів лір (863 мільйони доларів);
- показник Ebitda збільшився з негативних 1,03 мільярда лір до 87,9 мільйона лір порівняно з тим же кварталом минулого року. Акції компанії почали відновлюватися після падіння на територію пенні-сток.
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