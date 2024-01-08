Кабмін вніс ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації — Finance.ua

Кабмін вніс ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації Сьогодні 16:36

Кабмін вніс ТРЦ Ocean Plaza до переліку великої приватизації

Кабінет Міністрів включив до переліку об'єктів великої приватизації 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна спілка «Либідь», що володіє ТРЦ Ocean Plaza у Києві.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 5 січня.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу — 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують на продаж лота дорожче за балансову вартість.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza було відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа -165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській «ТПС-Нерухомість» Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угоду було фіналізовано влітку 2023 року.

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