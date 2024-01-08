5 газових турбін і 7 автотрансформаторів: Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії — Finance.ua

5 газових турбін і 7 автотрансформаторів: Україна отримає нову енергетичну допомогу від Японії Сьогодні 10:14 — Енергетика

За тісної координації Міненерго Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін.

Зокрема, автотрансформатори були закуплені за кошти ЄБРР, а завдяки зусиллям Японії та Програмі розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергетичне обладнання буде доставлене в Україну. Газові турбіни, придбані Японією, Україна отримає за посередництва та значного сприяння UNDP та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про закупівлю та передачу обладнання повідомила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Очільник Міненерго подякував японській стороні за надану підтримку та готовність і надалі допомагати Україні.

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«Підтримка Японії і колег з UNDP є дуже важливою для нас у ці складні часи. Ми не тільки спільно реалізуємо проєкти, які допомагають нашій енергосистемі вистояти зараз, але і маємо значні плани для співробітництва і розвитку майбутнього енергосектору України», — сказав Герман Галущенко.

Міністр також подякував Японії за лідерство, яке країна продемонструвала під час головування в G7 і участь у роботі груп з реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема її першого пункту — ядерна і радіаційна безпека: «Україна і Японія — це дві країни, які з власного досвіду знають, що таке наслідки ядерної аварії і наскільки важливо не допустити подібного на Запорізькій АЕС».

Представниця Уряду Японії висловила захоплення силою народу України, зазначивши: «Українці продовжують боротися за свою націю, свої родини та світле майбутнє, незважаючи на всі невиправдані спроби цьому перешкодити. Народ і Уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі», — сказала Йоко Камікава.

Варто зазначити, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Це устаткування відповідає пріоритетам України у децентралізації та «зеленому» переході енергетичного сектору. Крім того, встановлення автотрансформаторів, обладнання, яке ворог руйнував чи не найчастіше, посилює стійкість енергосистеми.

Заступник постійного представника UNDP в Україні Крістофорос Політіс наголосив на активній підтримці UNDP Уряду України у зусиллях для відновлення енергетичної інфраструктури.

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