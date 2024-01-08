«Енергоатом» у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30% — Finance.ua

«Енергоатом» у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30% Сьогодні 09:45 — Енергетика

«Енергоатом» у 2023 р. збільшив дохід від продажу е/е на 30%

НАЕК «Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30% (на 44 млрд грн) порівняно з минулим роком — до 190,7 млрд грн, повідомила компанія у своєму телеграм-каналі.

«Із цих коштів було сплачено понад 124,4 млрд грн у межах виконання ПСО або іншими словами — на підтримку низьких тарифів для населення», — зазначається в повідомленні.

Виторг компанії з 2020-го (48,1 млрд грн) по 2023 рік зріс учетверо. Водночас за той самий період зростання собівартості виробництва електроенергії становило 26,6%.

У 2024 році НАЕК планує збільшити дохід на третину порівняно з поточним роком — до 253,3 млрд грн.

«Незважаючи на воєнний час, значне скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС, нам вдалося реалізувати комплекс заходів із підвищення економічної ефективності діяльності „Енергоатому“. Саме це дає змогу державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення», — наводяться в повідомленні слова президента НАЕК Петра Котіна.

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