МВФ прогнозує зростання цін на корисні копалини, важливі для «чистої» енергетики — Finance.ua

МВФ прогнозує зростання цін на корисні копалини, важливі для «чистої» енергетики Сьогодні 07:29 — Енергетика

МВФ прогнозує зростання цін на корисні копалини, важливі для «чистої» енергетики

Крім впливу геополітичних чинників, таких як пандемія або війна рф проти України, що вже підштовхнули ціни на глобальних ринках угору, додаткове подорожчання очікується окремо на нікель, кобальт, літій, мідь та інші корисні копалини.

Про це йдеться в публікації експертів МВФ, присвяченій тенденціям, пов’язаним із переходом на «чисту» енергетику та зменшення впливу кліматичних змін, передає Укрінформ.

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«Мінерали, такі як мідь, нікель, кобальт і літій, є критично важливими джерелами для переходу в енергетичній сфері. Вони використовуються в електромобілях, акумуляторах, а також у технологіях відновлюваної енергії, таких як сонячні панелі та вітряні турбіни», — зазначають експерти Фонду.

Наприклад, типова батарея для електромобілів потребує близько 8 кілограмів літію, 35 кілограмів нікелю та 14 кілограмів кобальту. Для зарядних станцій потрібні суттєві обсяги міді.

У цьому контексті фахівці звертаються до прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (IEA), яке очікує, що до 2030 року попит на мідь має зрости в 1,5 раза, на нікель і кобальт — удвічі, а на літій — у шість разів.

«Це призведе до зростання цін та може зробити ці корисні копалини такими ж важливими як зараз сира нафта для світової економіки впродовж наступних двох десятиліть», — наголошують експерти.

Проблема також може загостритися у зв’язку з надзвичайною вразливістю сучасного світового виробництва з поставками цих копалин, поклади яких сконцентровані в окремих регіонах у невеликій кількості країн. У цьому зв’язку наводиться діаграма, яка показує, що, наприклад, видобуток міді здебільшого відбувається в Чилі, Перу й Китаї. Нікель постачають, головним чином, Індонезія, Філіппіни й росія, кобальт — ДРК, Філіппіни й Австралія. Тоді як значні поклади літію мають Китай, Чилі й Австралія.

Таким чином, фахівці звертають увагу на необхідність відповідної фрагментації критично важливих ринків на тлі переходу людства до енергетичних технологій з нульовим викидом та пом’якшення наслідків кліматичних змін. З цією метою важливо зберегти та розширити міжнародну взаємодію, розширити обмін даними та запроваджувати інші смарт-підходи в цій галузі.

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