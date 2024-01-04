Споживання електроенергії тримається на високому рівні: українців закликають економити — Finance.ua

Споживання електроенергії тримається на високому рівні: українців закликають економити
В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні, при цьому наразі електроенергії власного виробництва вистачає для енергопостачання споживачів, але українців закликають економити. Через негоду знеструмлено 95 населених пунктів в 3 областях.
Про це повідомили у четвер в НЕК «Укренерго».
Генерація та споживання
«Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів», — повідомили у компанії.
Протягом доби на теплових електростанціях та електроцентралях, як вказано, в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки.
Як повідомляється, учора, 3 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 7% вищим, ніж у вівторок 2 січня. «Сьогодні зранку, попри потепління, споживання тримається на рівні вчорашнього дня», — вказали у НЕК.
Різке підвищення рівня споживання, як зазначається, створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження
16:00—19:00 на ніч або ранок. Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.
Експорт/імпорт
Експорт сьогодні здійснюється у нічні години мінімального споживання до Словаччини, Румунії та Молдови. Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, повідомили у НЕК.
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