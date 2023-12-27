Міненерго скасувало списки споживачів, які не можна було відключати — Finance.ua

Міненерго скасувало списки споживачів, які не можна було відключати Сьогодні 14:30 — Енергетика

Міненерго скасувало списки споживачів, які не можна було відключати

Міністерство енергетики скасувало списки критично важливих споживачів, що мали бронь під час відключень електроенергії.

Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю LB.ua

Він пояснив, що на початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів, додавши туди сумнівні об'єкти, на кшталт готелів чи підприємств, які не мають ніякого відношення до критично важливих.

«Там такий досить строкатий перелік таких підприємств у списку. Зараз цей наказ Міненерго вже скасували, і ці підприємства втратили свою „броню“ від відключень», — пояснив він.

За словами Кудрицького, це дозволить вимикати споживачів, які не сплачують за електроенергію

«Цей процес буде болісним. Але за електроенергію, яку ти споживаєш, треба платити. На ринку є чітка взаємозалежність між вчасними сплатами рахунків і тим, скільки в нас енергоблоків у роботі», — сказав він.

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Кудрицький додав, що Укренерго пропонуватиме створити нові списки критичних підприємств.

«І там будуть лише ті підприємства, яким справді не можна відключати за жодних умов. Тому що це може спричинити тяжкі наслідки: чи то техногенні, чи то екологічні, чи то соціальні. Наприклад, системи водопостачання або централізованого опалення у великих містах. Але навіть у цих захищених споживачів повинні бути чіткі зобов’язання оплачувати спожиту електроенергію. Хоча б у тих обсягах, у яких вони можуть. Не платити просто через те, що вони увійшли до переліку критично важливих об'єктів, вони не можуть», — сказав він.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» відключатиме компанії, які заборгували за електроенергію на балансуючому ринку.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК «Укренерго». З 1 січня 2024 року він зросте на 9%.

Тоді ж НКРЕКП схвалила проєкт рішення про встановлення тарифу НЕК «Укренерго» на диспетчеризацію на 2024 рік. Він становитиме 100,37 грн/МВт-год.

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