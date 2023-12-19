День финансов: Кабмин дал прогноз по зарплатам, Пентагон сообщил об окончании денег для Украины, в «Дії» презентовали новые услуги — Finance.ua

День финансов: Кабмин дал прогноз по зарплатам, Пентагон сообщил об окончании денег для Украины, в «Дії» презентовали новые услуги Сегодня 17:50

Вторник, 19 декабря. Сегодня в честь 4-летия работы портала госуслуг «Дія» состоялся Diia Summit 2023. Рассказываем, какие обновления презентовали:

Новый дизайн приложения. «Дія» «Дія» получила новый дизайн и ряд новых функций, среди которых персонализированный раздел для каждого украинца.

Покупка и продажа авто. В ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг «Дія» В ночь на 20 декабря на Едином портале государственных услуг «Дія» будет запущена услуга покупки и продажи авто. Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Услуга для бизнеса єПідприємець. Украинцы Украинцы смогут получить сервисы, необходимые для ведения бизнеса по одному заявлению. Услуга єПідприємець похожа на е-Малыш. Когда рождается ребенок, то можно сразу до 10 услуг получить по одному заявлению, поэтому что-то похожее будет по направлению єПідприємець.

Обмен жилищного сертификата на жилье. На портале На портале запустили обмен жилищного сертификата на жилье. Эта неделя — стартовая, далее услуга будет масштабироваться.

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб. Министерство цифровой трансформации . Министерство цифровой трансформации готовит к запуску в 2024 году новые сервисы — єРезидентство, єНотаріат, єШлюб, растаможка авто. А также продолжит развивать новый проект — приложение «Мрія».

$150 миллионов на цифровую трансформацию. Соединенные Штаты Соединенные Штаты выделят 150 млн долларов в течение пяти лет на дальнейшую цифровую трансформацию Украины.

70 новых сервисов с начала войны. С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг «Дія» С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг «Дія» запущено 70 новых сервисов. На сегодняшний день ежегодный экономический и антикоррупционный эффект цифровизации составляет 34 млрд грн.

О других новостях вторника:

Деньги для Украины. Пентагон Пентагон предупредил Конгресс, что денег для Украины осталось до 30 декабря. Это впервые, когда главное оборонное ведомство США назвало конкретную дату исчерпания средств. Министерство обороны США потратит свои последние 1,07 миллиарда долларов на покупку нового оружия и оборудования и 30 декабря его счета будут пустыми.

«Пока все идет по пессимистическому сценарию». Как Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объемы финансовой помощи и сроки ее поступления пока неизвестны, это усугубляет ожидание девальвации гривны. Однако на текущей неделе ситуация с курсом на наличном рынке останется относительно стабильной в коридоре 37,7−37,8 грн/доллар, хотя восходящий тренд сохранится.

По словам и.о. исполнительного директора НАБУ Дмитрия Глинского, НБУ и Минфин совместно работают над тем, чтобы не допустить девальвации гривны.

Прогноз Кабмина по зарплатам до 2026 года. Кабинет Министров Кабинет Министров прогнозирует среднемесячную заработную плату работников 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривны в 2025 году, 30 260 гривен в 2026 году. Уровень безработицы населения в возрасте 15−70 лет прогнозируется в 2024 году 18,7% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2025 году — 17,7%, в 2026 году — 15%.

Дефицит кадров. Результаты опроса Work.ua Результаты опроса Work.ua показывают , что 41% компаний не планируют существенных изменений в 2024 году. 55% опрошенных планируют увеличить количество сотрудников. Только 4% опрошенных прогнозируют сокращение штата в следующем году.

Санкции против рф. Вчера мы Вчера мы сообщали , что Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против рф. Сегодня стало известно , что Украина и руководство Евросоюза уже начали работу над следующим, 13-м пакетом санкций против россии. В то же время в кремле заявили , что заблаговременно подготовили способы обхода санкций в отношении алмазов.

Финальный почтовый блок в 2023 году. В канун Рождества «Укрпочта» В канун Рождества «Укрпочта» введет в обращение завершающий почтовый выпуск 2023 года — «Украинские колядки в Киево-Печерской лавре». Тираж почтового блока — 140 000 экземпляров. Стоимость — 128.00 грн.

Отправка банковских карт за границу. Некоторые украинские банки запустили доставку своих карт в страны Европы через «Новую почту». Finance.ua поинтересовался, что необходимо, чтобы получить за рубежом карту того или иного банка, и сколько это стоит: Некоторые украинские банки запустили доставку своих карт в страны Европы через «Новую почту». Finance.ua поинтересовался, что необходимо, чтобы получить за рубежом карту того или иного банка, и сколько это стоит:

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