День финансов: изменения в Бюджетный кодекс, довоенное регулирование банков, ослабление доллара — Finance.ua

День финансов: изменения в Бюджетный кодекс, довоенное регулирование банков, ослабление доллара Сегодня 17:45

Четверг, 3 июля, Украина потеряла 40% трудоспособного населения, а в правительстве ожидают ускоренный рост средней зарплаты.

Крупнейшие доноры Украины в 2025 году

Министерство финансов Украины за первое полугодие 2025 года привлекло в государственный бюджет $22 миллиарда внешних средств. С начала полномасштабной войны международные партнеры уже предоставили Украине более $137 млрд бюджетной поддержки. Страны G7 и ЕС выделили больше всего средств.

Правительство уже ведет переговоры с партнерами по финансированию на 2026 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Изменения в Бюджетный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс, которые позволят реализовать соглашение с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, в течение следующих 18 месяцев Украина планирует запустить по меньшей мере три пилотных проекта в рамках соглашения с США.

Довоенное регулирование банков

Национальный банк продолжает восстанавливать довоенное регулирование, чтобы повысить устойчивость банковского сектора. Так, отменяются временные особенности применения мер влияния к банкам и ответственным лицам банковских групп за допущенные нарушения лимитов открытой валютной позиции и пруденциальные нормативы.

Национальный кешбэк

В мае более 3,5 миллионов участников программы «Национальный кешбэк» получили 490 миллионов гривен кешбэка за покупку украинских потребительских товаров. Это на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн), и в то же время самая большая сумма ежемесячных выплат от старта программы в сентябре 2024 года.

💳 Напомним, что с 1 июня в Украине действуют новые лимиты на переводы с карт. Для клиентов «среднего» и «низкого риска» — это 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» — 50 тыс. грн в месяц. В новой статье рассказываем, что именно входит в лимит, а также как перевести сумму, которая его превышает:

План публичных инвестиций

Кабмин утвердил среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026−2028 годы. План охватывает 12 приоритетных отраслей, на которые будут направлены публичные инвестиции в течение следующих трех лет. Объем финансирования публичных инвестиций на 2026−2028 гг. составляет 581,3 млрд грн.

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Средняя зарплата в Украине

Кабинет Министров ожидает ускоренный рост средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен. По предварительному прогнозу, в 2025 году средняя зарплата составит 24 389 гривен.

По данным Минэкономики, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного работника составила 23 460 грн., что на 24,1% больше, чем в первом квартале 2024 года. Высокие темпы роста зарплат зафиксированы в таких сферах, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, строительство и информационные технологии.

Со своей стороны аналитики DOU сообщили , что по количеству вакансий в ІТ первое полугодие 2025 года стало самым успешным с начала полномасштабной войны.

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Что происходит с долларом

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Как пояснил инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и криптовалют Михаил Пацан, это ослабление имеет несколько фундаментальных причин, которые следует понимать в контексте глобальных экономических процессов.

В конце июня наблюдалось стремительное падение доллара, в то же время евро побил новый рекорд. В Национальном банке говорят , что в дальнейшем динамика стоимости евро будет определяться колебаниями курса на мировых рынках.

Снятие санкций с ряда компаний рф

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, введенных против Сирии. В результате из американских «черных списков» исключили ряд российских компаний, банков и отдельных лиц.

Позже в Центре противодействия дезинформации сообщили, что некоторые российские компании действительно были исключены из сирийского санкционного списка, но большинство из них осталось в украинском и иранском списках.

Демографический кризис в Украине

По данным Национального банка и Минэкономики, из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, ранее работавших в стране, находятся за ее пределами. Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила , что в настоящее время Украина переживает глубокий демографический кризис, характеризующийся стремительным старением населения.

Минэкономики сообщает , что по состоянию на 31 мая 2025 года в мире было зафиксировано 5,62 миллиона беженцев из Украины.

Победа Ощадбанка

Ощадбанк одержал судебную победу по делу против российской федерации по возмещению потерь в результате аннексии Крыма. Это первое банковское учреждение, которое выиграло подобное дело против российской федерации.

📢 «Сумма ущерба, назначенного к взысканию по решению суда, превышает 1,5 миллиарда долларов США, и Ощад будет делать все возможное, чтобы взыскать эту сумму с рф», — сообщили в финучреждении.

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