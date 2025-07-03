Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом — Finance.ua

Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом Сегодня 19:30 — Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна подписала торговое соглашение с Вьетнамом.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Я только заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Детали будут позже», — написал Трамп.

Позже Трамп сделал еще одно сообщение относительно соглашения США и Вьетнама. В частности, он рассказал, что Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.

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«По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Вьетнам же сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме с нулевой пошлиной», — написал он в Truth.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел пошлины для Вьетнама в размере 46%.

Впоследствии стало известно, что Трамп говорил с генеральным секретарем Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом. В частности, речь шла и о введенных пошлинах. Тогда Трамп заявлял, что Ханой хочет снизить свои торговые тарифы до нуля в обмен на экономическое соглашение с США.

Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, в 2024 году объем торговли между Вьетнамом и США превысил 132 миллиарда долларов. Вьетнам занял восьмое место среди крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов в регионе АСЕАН. В то же время, США остаются вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама в целом и крупнейшим импортером вьетнамской продукции. В основной экспорт Вьетнама в США входят обувь, мебель и автомобили.

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