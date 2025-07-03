Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп заявил о торговом соглашении с Вьетнамом

Мир
18
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна подписала торговое соглашение с Вьетнамом.
Об этом Трамп написал в Truth Social.
«Я только заключил торговое соглашение с Вьетнамом. Детали будут позже», — написал Трамп.
Позже Трамп сделал еще одно сообщение относительно соглашения США и Вьетнама. В частности, он рассказал, что Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.
Читайте также
«По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Вьетнам же сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме с нулевой пошлиной», — написал он в Truth.
Напомним, 2 апреля Трамп ввел пошлины для Вьетнама в размере 46%.
Впоследствии стало известно, что Трамп говорил с генеральным секретарем Коммунистической партии и президентом Вьетнама То Ламом. В частности, речь шла и о введенных пошлинах. Тогда Трамп заявлял, что Ханой хочет снизить свои торговые тарифы до нуля в обмен на экономическое соглашение с США.
Согласно данным Главного таможенного управления Вьетнама, в 2024 году объем торговли между Вьетнамом и США превысил 132 миллиарда долларов. Вьетнам занял восьмое место среди крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов в регионе АСЕАН. В то же время, США остаются вторым крупнейшим торговым партнером Вьетнама в целом и крупнейшим импортером вьетнамской продукции. В основной экспорт Вьетнама в США входят обувь, мебель и автомобили.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems