Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research

Мир
0
Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research
Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research
Волны жары в европейских странах могут замедлить на полпроцента экономический рост в Европе в 2025 году.
Об этом говорится в отчете немецкой транснациональной корпорации Allianz, передает Reuters.
Отмечается, что исследователи приравняли день с температурой выше 32 °C к полдня забастовки.
По данным отчета, потери ВВП в Европе колеблются от 0,1% для Германии до 1,4% для Испании, где летом температура примерно на десять градусов выше.
Читайте также
Изменение климата увеличивает частоту и интенсивность жары, засух и лесных пожаров, что имеет далеко идущие экономические последствия, пишет издание.
Allianz Research сообщает, что в мировом масштабе жара приведет к сокращению ВВП на 0,6% в текущем году. Китай, Испания, Италия и Греция могут столкнуться с потерями ВВП почти на 1%, в то время как США могут потерять примерно 0,6%, а Франция — до трети процентного пункта.
Аналитики Allianz Research отметили, что потери производительности из-за жары можно смягчить, и призвали к структурным мерам по подготовке городов и адаптации рабочих мест.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems