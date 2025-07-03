Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research Сегодня 20:30 — Мир

Жара может сократить ВВП Европы — Allianz Research

Волны жары в европейских странах могут замедлить на полпроцента экономический рост в Европе в 2025 году.

Об этом говорится в отчете немецкой транснациональной корпорации Allianz, передает Reuters

Отмечается, что исследователи приравняли день с температурой выше 32 °C к полдня забастовки.

По данным отчета, потери ВВП в Европе колеблются от 0,1% для Германии до 1,4% для Испании, где летом температура примерно на десять градусов выше.

Изменение климата увеличивает частоту и интенсивность жары, засух и лесных пожаров, что имеет далеко идущие экономические последствия, пишет издание.

Allianz Research сообщает, что в мировом масштабе жара приведет к сокращению ВВП на 0,6% в текущем году. Китай, Испания, Италия и Греция могут столкнуться с потерями ВВП почти на 1%, в то время как США могут потерять примерно 0,6%, а Франция — до трети процентного пункта.

Аналитики Allianz Research отметили, что потери производительности из-за жары можно смягчить, и призвали к структурным мерам по подготовке городов и адаптации рабочих мест.

Укрінформ По материалам:

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