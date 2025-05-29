От обвала к восстановлению: как меняется ВВП Украины после 2022 года (инфографика) — Finance.ua

От обвала к восстановлению: как меняется ВВП Украины после 2022 года (инфографика) Сегодня 14:03 — Казна и Политика

От обвала к восстановлению: как меняется ВВП Украины после 2022 года (инфографика)

Экономика Украины постепенно приходит в себя после самого масштабного обвала со времен независимости. В 2022 году, из-за полномасштабного вторжения россии, реальный ВВП страны сократился на рекордные 28,8% - это худший показатель за все время наблюдений.

Со ссылкой на «Слово и дело» делимся динамикой изменений реального ВВП и прогнозом Нацбанка на ближайшие три года.

В период с 1993 по 1999 год ВВП Украины сокращался разными темпами. В 1993 году экономика упала на 14,2%, в 1994 году — на 22,9%, в 1995 году — на 12,2%, в 1996 году — на 10%, в 1997 году — на 3%, в 1998 году — на 1,9%, в 1999 году — на 0,2%.

С 2000 года украинская экономика начала расти. К примеру, в 2004 году реальный ВВП вырос на 11,8%.

Это продолжалось вплоть до мирового финансового кризиса, из-за его влияния ВВП сократился на 15,1% в 2009 году.

Потом было еще несколько периодов, когда реальный ВВП сокращался: в 2014—2015 годах — из-за войны, в 2020 году — из-за пандемии и в конце концов в 2022 году из-за полномасштабного вторжения.

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В 2023 году экономика продемонстрировала рост на уровне 5,5%, а в 2024 — на 2,9%. Это подтверждает тренд постепенного восстановления после военного шока, хотя темпы замедляются. Среди ключевых факторов роста — внутреннее потребление, поддержка международных партнеров и восстановление отдельных секторов экспорта.

Прогноз

Национальный банк Украины в инфляционном отчете сохраняет аккуратный оптимизм. Согласно прогнозу, в 2025—2027 годах экономика будет расти на уровне 3−4% ежегодно. В частности, в 2025 году ожидается +3,1%, в 2026 — +3,7%, а в 2027 — +3,9%.

Справка Finance.ua:

ранее в Нацбанке объяснили причины замедления роста ВВП. Как сообщалось, в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5%). С другой — экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак россии на производственные объекты и инфраструктуру.

согласно обновленному прогнозу Международного валютного Фонда, глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году;

что касается Украины, то в МВФ прогнозируют рост ВВП на этот год на уровне 2%, на следующий — 4,5%.

Слово і Діло По материалам:

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