День финансов: изменения с 1 октября, новые предельные цены на электроэнергию, мобилизация добровольцев без ТЦК — Finance.ua

День финансов: изменения с 1 октября, новые предельные цены на электроэнергию, мобилизация добровольцев без ТЦК Сегодня 17:45

Во вторник расскажем, к каким изменениям готовиться украинцам в октябре.

Изменения для украинцев в октябре. С 1 октября 2024 года украинцев ждут такие изменения: ограничение переводов, увеличение налогов, начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса и пр. С 1 октября 2024 года украинцев ждут такие изменения: ограничение переводов, увеличение налогов, начнут действовать нормы закона о клубе белого бизнеса и пр. Подробнее здесь

Ограничение переводов: что говорят в ПриватБанке. С 1 октября ПриватБанк С 1 октября ПриватБанк не будет применять лимиты на карточные переводы для клиентов-волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов. Также банк ввел новый процесс управления лимитами переводов для клиентов, чьи транзакции входят в исключения в соответствии с решением НБУ.

Проверка эффективности налоговых льгот. Министерство финансов Министерство финансов разработало методологию проведения оценки инструментов налоговой политики, приводящих к налоговым расходам. Методология проведения оценки позволит выявить неэффективные и устаревшие инструменты и заменить их более эффективными.

Повышение максимальных цен на электроэнергию. НКРЭКУ НКРЭКУ одобрила проект постановления «О предельных ценах на рынке „на сутки вперед“, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке». Новые тарифы предусматривают дифференцированную цену в зависимости от времени суток и нацелены на обеспечение условий коммерческого импорта электроэнергии, но не влияют на фиксированный уровень цен для населения.

Добавим, что Укрэнерго подготовило обновленный прогнозный баланс на осенне-зимний период. Потребность в ограничении потребления может возникнуть в утренние и вечерние часы в рабочие дни.

Новая облигация в «Дії». В приложении «Дія» В приложении «Дія» стали доступны облигации под названием «Вовчанськ». Ставка по этим облигациям установлена ​​от 15%, а выплаты по ним состоятся 1 октября 2025 года.

Пауза с международной помощью. Народный депутат Ярослав Железняк Народный депутат Ярослав Железняк заявил , что сентябрь стал первым месяцем с начала вторжения россии в феврале 2024 года, когда Украина не получила международную помощь. По его словам, пауза с международной помощью временная, «в октябре уже будут снова транши».

Со своей стороны, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил , что в проект государственного бюджета на 2025 год подали правки, содержащие дополнительный ресурс поступлений в сумме 50 млрд грн.

В то же время, Украина достигла практически всех критериев, необходимых для успешного шестого пересмотра действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, за исключением пункта об аудите НАБУ.

Доля проблемных кредитов. По По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 года составила 33,1%. Это на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа 2024 года и на 4,2 п.п. — показателя по состоянию на начало года. Ключевые факторы сокращения доли NPL — дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих кредитов.

Finance.ua выпустил ежемесячный обзор кредиток с кешбэком, в котором рассказывает, какие карты выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать в октябре:

Мобилизация добровольцев без ТЦК. Воинские части Воинские части получили право проводить мобилизацию граждан, добровольно желающих служить. Военнообязанные и резервисты-добровольцы смогут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Однако есть категория украинцев, подпадающих под бронирование от мобилизации. Забронировать военнообязанного означает предоставить ему отсрочку от мобилизации. В новой статье расскажем, кого можно забронировать, на какой период и как проходит процедура:

Ваучеры на обучение. Минэкономики и т. д. Минэкономики обновило перечень профессий и специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер. Теперь в нем 95 профессий и 60 специальностей. Среди специальностей — возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика, отраслевое машиностроение, электронные коммуникации и радиотехника, материаловедение, металлургия

Новое пособие на детей в Польше. В Польше стартовала новая программа Aktywny rodzic, призванная финансово поддерживать тех, кто будет совмещать воспитание детей с работой. Особенно это касается женщин, которых правительство таким образом поощряет возвращаться на рынок труда после рождения ребенка. На выбор будет В Польше стартовала новая программа Aktywny rodzic, призванная финансово поддерживать тех, кто будет совмещать воспитание детей с работой. Особенно это касается женщин, которых правительство таким образом поощряет возвращаться на рынок труда после рождения ребенка. На выбор будет несколько вариантов получения нового пособия.

«Новая почта» в Австрии. «Новая почта» «Новая почта» вышла на рынок Австрии, предлагая собственную курьерскую доставку. Это уже 15 страна, где действует «Новая почта», однако на этот раз компания работает в новом формате: в Австрии доступна только адресная доставка. Срок доставки из Украины составляет от пяти дней, а по Австрии и другим европейским странам — от одного дня.

Ипотека для украинцев в Испании. В настоящее время ипотеку для украинцев в Испании и т. п. ) набегает до 7%. В настоящее время ипотеку для украинцев в Испании оформляют всего два банка: Santander и Sabadell. В начале 2024 года процентные ставки ипотеки составляли примерно 6,5−6,7%. Впрочем, со всеми обязательными расходами и платежами (страховка) набегает до 7%.

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