День финансов: госбюджет-2025, учетная ставка, закон о сделках со следствием — Finance.ua

День финансов: госбюджет-2025, учетная ставка, закон о сделках со следствием Сегодня 17:45

В четверг, 31 октября, НБУ принял решение по учетной ставке, Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении, а президент подписал закон, который разблокирует €4 миллиарда по программе Ukraine Facility Plan.

Госбюджет-2025. Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год. Как Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год. Как сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк, никакой поправки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили.

Учетная ставка. Правление Национального банка Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%. Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - по меньшей мере до лета 2025 года.

Также НБУ ухудшил прогноз относительно роста потребительских цен в Украине в 2024 году до 9,7%. В июле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,5%.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 4,0%. Прогноз улучшен по сравнению с июлем (3,7%).

Госдолг Украины. По По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины с начала 2024 года стал дешевле более чем на 20%. С начала 2024 года по состоянию на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

Курс доллара и инфляция в 2025 году. Как Как прогнозируют аналитики Dragon Capital, фундаментальное инфляционное давление постепенно будет стихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Также в компании прогнозируют ослабление курса до 45 грн/доллар до конца 2025 г. и среднегодовой курс на уровне 43 грн/доллар.

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Закон о сделках со следствием. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 12 039 о сделках со следствием по коррупционным делам. Закон запрещает заключать сделки с организатором преступления, кроме случая, когда фигурант дела соглашается разоблачить другого организатора.

Новые санкции США. Соединенные Штаты Соединенные Штаты вводят санкции против около 400 физических лиц и компаний за их помощь россии с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины. В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, включая Китай, Индию, Малайзию, Таиланд, Турцию и ОАЭ.

Отметим, что Швейцария присоединилась к последним ограничительным мерам Евросоюза в отношении беларуси, принятым в июне 2024 года, с небольшими исключениями.

Ежегодные $3,8 млрд от Великобритании. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте проект бюджета на 2025 год. Королевство заложит в свой военный бюджет 3,8 миллиарда долларов на ежегодную поддержку Украины.

Спецдепартаменты для беженцев за границей. Зеленский Зеленский сообщил , что украинские власти сейчас работают над возвращением украинцев из-за границы. В скором времени правительство создаст целевые департаменты в других странах, первыми будут Германия и Польша.

По словам Зеленского, в Германии минимум 300 тысяч украинцев не работают и не предпринимают попыток трудоустроиться.

«Тысяча Зеленского». Как Как сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, средства на выплаты украинцам по 1000 гривен возьмут из помощи международных партнеров. По ее словам, на семью это будет в среднем пять тысяч гривен. Это создаст «внутренний спрос и поможет населению».

В Нацбанке уверены , что эта программа вряд ли окажет опасный эффект на цены в Украине.

А вот финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале высказал противоположное мнение. Почему он так считает, смотрите по ссылке:

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