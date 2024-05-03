День финансов: ФЛП и бизнес уплатили рекордное количество налогов, вакансии на ІТ-рынке — Finance.ua

День финансов: ФЛП и бизнес уплатили рекордное количество налогов, вакансии на ІТ-рынке Сегодня 17:30

В пятницу, 3 мая, стало известно, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно, а Google выделяет $10 млн для поддержки украинских стартапов.

Крупный бизнес в этом году уплатил около 158 миллиардов налогов. Крупные налогоплательщики в январе-апреле 2024 года уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета. Об этом Крупные налогоплательщики в январе-апреле 2024 года уплатили 157,7 млрд грн в общий фонд государственного бюджета. Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

ФЛП уплатили рекордное количество налогов. Физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму свыше 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму свыше 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Также он назвал сумму, которую Украина тратит на войну.

Каких вакансий больше всего на ІТ-рынке. В апреле компании В апреле компании разместили на Dou 5021 вакансию — на 218 больше, чем в марте. Уже второй раз с начала этого года количество вакансий достигает отметки 5 тысяч. В 2023-м такого уровня не было ни разу.

НБУ обновил прогноз по инфляции. Темпы роста потребительских цен в Украине упали до 3,2% г/г в марте, что существенно ниже Темпы роста потребительских цен в Украине упали до 3,2% г/г в марте, что существенно ниже прогноза НБУ. Инфляция ускорится уже в ближайшее время.

Тарифы на электроэнергию. НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет. Об этом НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет. Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка Украины за апрель 2024 года. В прогноз НБУ закладывается «достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию». Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

В целом импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года.

При этом Украина и Великобритания приступают к реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике.

Как получить компенсацию от государства за жилье. Чтобы получить возможность получить Чтобы получить возможность получить компенсацию єВідновлення, некоторым владельцам поврежденного или разрушенного жилья приходится обращаться в суд — в случае, если жилье не было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимость (ГРВП), а сами правоустанавливающие документы утрачены.

Работодатели могут предоставлять единовременное материальное пособие работникам: при каких обстоятельствах.

Покроют ли активы рф убытки Украины от войны. Замороженных активов рф не хватит, чтобы покрыть ущерб, Замороженных активов рф не хватит, чтобы покрыть ущерб, причиненный Украине полномасштабной войной. «Точная цифра нигде не звучит. Она всегда звучит с определенным диапазоном: 260−280−300 в зависимости от стран. Но мы можем понять общий объем. Это около 300 млрд долларов», — заметил глава НБУ.

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Где и насколько сократилась помощь украинским беженцам в странах ЕС. Хотя большинство стран ЕС продолжают предоставлять украинцам денежные выплаты или частично компенсируют аренду жилья, во многих из них наблюдается тенденция к Хотя большинство стран ЕС продолжают предоставлять украинцам денежные выплаты или частично компенсируют аренду жилья, во многих из них наблюдается тенденция к сокращению (или планируется снижение) таких выплат или ужесточаются условия для их получения.

Частные денежные переводы, по словам НБУ, продолжают сокращаться. Так, объемы частных денежных переводов снизились на 16.5% и составили 0.9 млрд долларов.

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