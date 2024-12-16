День финансов: ЕС принял 15-й пакет санкций, деньги на аренду жилья для ВПЛ, 7 млрд грн долгов киевлян за коммуналку — Finance.ua

День финансов: ЕС принял 15-й пакет санкций, деньги на аренду жилья для ВПЛ, 7 млрд грн долгов киевлян за коммуналку Сегодня 17:40

В понедельник, 16 декабря, Finance.ua в новом материале рассказывает о том, какую договоренность заключили банки, как можно подтвердить доходность, чего, собственно, ждать ФЛПам и что об этом думают клиенты и НБУ.

Член Совета НБУ рассказал о влиянии ограничения карточных переводов.

Также изменены правила составления и подачи отчетности для рынка небанковских финуслуг.

ЕС принял 15-й пакет санкций. Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза сегодня приняли 15-й пакет санкций против россии. В санкционном списке Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза сегодня приняли 15-й пакет санкций против россии. В санкционном списке оказались компании из Китая и Северной Кореи. Новые санкции нацелены на «теневой флот» российского диктатора путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс россии.

Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине.

Банки ОАЭ начали массово блокировать и задерживать платежи российским компаниям.

Заморозка социальных расходов. Приоритетом государственного бюджета на 2024 год является сектор безопасности и обороны. Увеличение Приоритетом государственного бюджета на 2024 год является сектор безопасности и обороны. Увеличение расходов социально-гуманитарного направления не предусмотрено.

«Зимова єПідтримка». Украинцы уже Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на выплаты по программе «Зимова єПідтримка», из них более 2 млн заявок для детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Минсоцполитики прокомментировали информацию, что благодаря программе «Зимова єПідтримка» власти планируют подсчитать количество населения.

Также с сегодняшнего дня в Украине стартует услуга «Єкнига» для 18-летних юношей и девушек. Все, кому исполнилось 18 в этом году, или будет в следующем — смогут получить по 908 гривен на книги. Детальнее о «книжной тысяче» — в сюжете Finance.ua.

Приложение «Армия+» получило новую функцию. Для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+». Об этом Для воинов Национальной гвардии Украины стал доступен перевод через государственное приложение «Армия+». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВПЛ получат деньги на аренду жилья. Украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) компенсируют стоимость аренды жилья. Главным условием для Украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) компенсируют стоимость аренды жилья. Главным условием для выделения пособия должен быть заключенный договор об аренде.

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Долги киевлян за отопление и воду достигли 7 млрд. Общий долг населения перед «Киевтеплоэнерго» Общий долг населения перед «Киевтеплоэнерго» составляет более 7 млрд грн. Долг за отопление — достигает 4,3 млрд грн, за горячую воду — 2,7 млрд грн.

Банки снижают ставки. Банки Украины в ноябре 2024 года снизили Банки Украины в ноябре 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году. В 2025 году максимальная пенсия не В 2025 году максимальная пенсия не будет расти . Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщается со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.

Два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Запущено два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые Запущено два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить Варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.

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