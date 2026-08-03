В Киеве строят новую теплотрассу Сегодня 07:27

В Голосеевском районе реализуют один из важных проектов Плана устойчивости столицы — строительство новой теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Для этих работ в пределах строительного коридора необходимо удалить часть зеленых насаждений. После завершения строительства территорию полностью восстановят, проведут благоустройство и высадят новые деревья и другие зеленые насаждения.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Отмечается, что городские власти реализуют этот проект, исходя из двух одинаково важных приоритетов: обеспечения надежного теплоснабжения жителей столицы и сохранения зеленого фонда города. Строительство резервной теплосети — это инвестиция в устойчивость критической инфраструктуры Киева. В условиях постоянных угроз энергетической системе она позволит гарантировать теплоснабжение тысяч жителей Теремков даже в случае чрезвычайных ситуаций, а предусмотренные компенсационные и восстановительные меры обеспечат сохранение экологического баланса территории.

Зачем строят новую теплотрассу

Новая теплосеть создаст резервную схему теплоснабжения, которая позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла при критической остановке ТЭЦ-5. Так, тепло будут получать 183 жилых дома, 3 заведения здравоохранения и 18 учебных заведений — школы и детские сады.

Заказчиком работ является КП «Киевтеплоэнерго». Теплосеть придется прокладывать под территорией зеленых насаждений. Деревья и кустарники в пределах строительного коридора будут удалять, но только после профессионального обследования и с соблюдением всех норм законодательства.

Что будет после завершения строительства

После завершения строительства территорию парка рекультивируют, восстановят благоустройство и высадят новые деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Кроме того, согласно законодательству, за удаленные зеленые насаждения заказчик выплатит компенсацию, средства от которой будут направлены на создание и развитие новых зеленых зон столицы.

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