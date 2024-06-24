День финансов: детали 14-го пакета санкций против рф, причины роста курса доллара, цифровое удостоверение ветерана — Finance.ua

День финансов: детали 14-го пакета санкций против рф, причины роста курса доллара, цифровое удостоверение ветерана Сегодня 17:50

Понедельник, 24 июня. Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное, а в Резерв+ появятся электронные направления на ВВК.

14 пакет санкций против рф. Министры иностранных дел стран ЕС Министры иностранных дел стран ЕС приняли 14-й пакет санкций против россии в связи с ее агрессией против Украины, который в дальнейшем распространяет давление на российскую энергетику и содержит меры по предотвращению попыток обходить европейские санкции.

В новом пакете санкций содержится расширение запрета на полеты над территорией ЕС.

Кроме того, Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры против шести человек, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украины.

Причины роста курса доллара. В Нацбанке В Нацбанке заявили , что ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в том числе под влиянием увеличения бюджетных расходов.

валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, которые предполагают, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн. Как прогнозирует начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в последнюю неделю июнябудет находиться в пределах новых коридоров, которые предполагают, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн.

Отметим, что правительство рекомендовало НБУ увеличить сроки расчетов при экспорте или импорте некоторых товаров.

Бронирование от мобилизации. Кабинет Министров Кабинет Министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих «на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством».

Кстати, все, что нужно знать о бронировании работников, рассказала юрист в комментарии robota.ua.

отсрочку от мобилизации. В частности, на нее могут рассчитывать студенты, женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, ухаживают за больными родителями и т. д. Новый закон о мобилизации также определяет категории граждан, которые могут получить . В частности, на нее могут рассчитывать студенты, женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, ухаживают за больными родителями

Пенсия УБД. Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Как оформить пенсию и какие размеры — Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщинами — 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Как оформить пенсию и какие размеры — рассказываем здесь

цифровое удостоверение ветерана в «Дія» без бумажного. Добавим, что правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь тольков «Дія» без бумажного.

Обновление в приложении «Резерв+». Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала , что в приложении «Резерв+» уже введен функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП. В будущем появятся электронные направления на ВВК. Впоследствии в «Резерв+» планируют также сделать обучение для военнообязанных.

2,5 млрд евро от замороженных активов россии. Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил , что Украина получит 2,5 миллиарда евро от доходов из замороженных российских активов. Первые деньги поступят уже на следующей неделе.

Субсидия на лето. В ПФУ В ПФУ объяснили , что если заявление и документы на жилищную субсидию подать до 1 июля, то выплата будет назначена с начала неотопительного сезона. Если жилищная субсидия уже была назначена, то обязательно обращаться за субсидией на следующий период нужно лишь некоторым категориям граждан.

Средняя зарплата в Польше. Данные Главного статистического управления в Варшаве Данные Главного статистического управления в Варшаве свидетельствуют , что средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.

Из-за войны, которую начала россия, некоторые украинцы были вынуждены выехать за границу и нашли временное убежище во многих странах Европы. В 2024 году многие страны ЕС изменили свои программы поддержки для граждан Украины, уехавших от войны за границу. О том, какие государства Европы предоставляют украинцам бесплатное убежище или жилье по умеренным ценам, рассказываем в новой статье:

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