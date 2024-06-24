Уряд рекомендував НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів — Finance.ua
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Уряд рекомендував НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів

Казна та Політика
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Уряд рекомендував НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів
Уряд рекомендував НБУ збільшити строки розрахунків при експорті чи імпорті деяких товарів
Кабінет Міністрів надав можливість Національному банку встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості. А також рекомендував НБУ збільшити терміни розрахунків за такими операціями у сфері машинобудування, або з великим плечем доставки.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
«Постачання зброї для армії та розвиток оборонно-промислового комплексу — пріоритет для України. Держава має забезпечити виробникам усі умови для роботи, розширення виробничих потужностей тощо. Зокрема, мати можливість більш гнучко реагувати на потреби виробників. Ми надали можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель», — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.
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Також Нацбанку рекомендували збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів.
Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування — верстати, техніку тощо. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору.
Згідно з рішенням уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту, зокрема:
  • верстати для обробки різних матеріалів, в т. ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.
  • водоструминні різальні машини;
  • машини (включаючи преси) для обробки металів;
  • машини та апарати для паяння або зварювання;
  • шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;
  • машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;
  • труби та трубки;
  • електричні двигуни та генератори;
  • шасі з установленими двигунами й т.ін.
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Крім того, уряд рекомендує НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито і т.ін.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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