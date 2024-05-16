Товарообіг України $35,3 млрд: країни, з яких найбільше імпортували та куди експортували (інфографіка) — Finance.ua

Товарообіг України $35,3 млрд: країни, з яких найбільше імпортували та куди експортували (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Товарообіг України $35,3 млрд: країни, з яких найбільше імпортували та куди експортували (інфографіка)

Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $21,9 млрд, а експортували — на суму $13,4 млрд.

Про це у Телеграмі повідомила Державна митна служба України.

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При цьому оподаткований імпорт склав $19,0 млрд, що становить 87% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $7,4 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,2 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 30,1 млрд грн, що складає 17% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 42,4 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $8,6 млрд,

метали та вироби з них — $1,4 млрд,

мінеральні продукти — $1,2 млрд,

За 4 місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 111,7 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Українські металургійні компанії за підсумками квітня 2024 року збільшили експорт напівфабрикатів на 51,8% порівняно з попереднім місяцем — до 132,1 тис. т. Порівняно з квітнем 2023-го показник зріс на 29,9%. Таким чином, обсяги експорту відновили зростання після двомісячного спаду.

Український товарообіг за січень-лютий 2024 року склав 16,8 млрд доларів. Це на 2% більше показника аналогічного періоду 2023-го. Про це повідомила Державна митна служба України.

Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту. Оптимізація міжнародної торгівлі та диверсифікація міжнародних ринків збуту — серед пріоритетних завдань Держпродспоживслужби. В минулому році досягнуто значних результатів для спрощення та розширення українського експорту.

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