Україна в квітні експортувала 132,1 тис. т напівфабрикатів (інфографіка) — Finance.ua
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Україна в квітні експортувала 132,1 тис. т напівфабрикатів (інфографіка)

Казна та Політика
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Українські металургійні компанії за підсумками квітня 2024 року збільшили експорт напівфабрикатів на 51,8% порівняно з попереднім місяцем — до 132,1 тис. т. Порівняно з квітнем 2023-го показник зріс на 29,9%. Таким чином, обсяги експорту відновили зростання після двомісячного спаду.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Виручка вітчизняних підприємств від експорту напівфабрикатів за минулий місяць зросла на 45,7% порівняно з березнем — до $67,14 млн. У порівнянні з аналогічним місяцем 2023-го показник зріс на 19,9%.
Україна в квітні експортувала 132,1 тис. т напівфабрикатів (інфографіка)
За підсумками січня-квітня 2024 року експорт напівфабрикатів з України збільшився на 96,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 583,23 тис. т. Виручка від експорту зросла на 82,2% р./р. — до $288,32 млн.
Найбільшим споживачем напівфабрикатів українського виробництва протягом січня-квітня була:
  • Болгарія — 37,5% від загального обсягу експорту у грошовому еквіваленті.
  • 15,8% продукції було спрямовано до Польщі,
  • 7,7% - до Італії.
За матеріалами:
gmk.center
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