Україна в квітні експортувала 132,1 тис. т напівфабрикатів (інфографіка) — Finance.ua

Україна в квітні експортувала 132,1 тис. т напівфабрикатів (інфографіка) Сьогодні 20:26 — Казна та Політика

Українські металургійні компанії за підсумками квітня 2024 року збільшили експорт напівфабрикатів на 51,8% порівняно з попереднім місяцем — до 132,1 тис. т. Порівняно з квітнем 2023-го показник зріс на 29,9%. Таким чином, обсяги експорту відновили зростання після двомісячного спаду.

Виручка вітчизняних підприємств від експорту напівфабрикатів за минулий місяць зросла на 45,7% порівняно з березнем — до $67,14 млн. У порівнянні з аналогічним місяцем 2023-го показник зріс на 19,9%.

За підсумками січня-квітня 2024 року експорт напівфабрикатів з України збільшився на 96,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 583,23 тис. т. Виручка від експорту зросла на 82,2% р./р. — до $288,32 млн.

Найбільшим споживачем напівфабрикатів українського виробництва протягом січня-квітня була:

Болгарія — 37,5% від загального обсягу експорту у грошовому еквіваленті.

15,8% продукції було спрямовано до Польщі,

7,7% - до Італії.

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