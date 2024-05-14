Україна експортувала рекордний обсяг лохини у 2023 році — Finance.ua

Україна експортувала рекордний обсяг лохини у 2023 році Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна експортувала рекордний обсяг лохини у 2023 році

У 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, вперше поставивши на зовнішні ринки понад 4 тис. тонн цієї ягоди у свіжому вигляді.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

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Зазначається, що важливим фактором успіху українських експортерів лохини на зовнішньому ринку стала диверсифікація поставок.

«Польща перестала бути надійним партнером, тому українські експортери досить успішно намагалися шукати альтернативи цьому покупцеві. І це давало змогу, в більшості випадків, отримати вищу ціну на ягоду. У підсумку 2023 року експорт лохини з України до Польщі знизився на 39%. А ось експорт української лохини до Німеччини, яка, до речі, є головним ринком збуту для лохини з Польщі, зріс у 18 разів. Іншими словами, Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі. Також істотно — на 37%, зріс експорт української лохини до Нідерландів, більш ніж у 4 рази — до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу», — йдеться в повідомленні.

Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, яка входила до четвірки головних ринків збуту.

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«В Україні дуже багато молодих плантацій лохини, тому середня врожайність, а отже, і виробництво ягоди зростає природним чином, навіть без збільшення площ. Однак і площі лохини в країні також продовжують зростати, тому що на тлі зростаючого експорту ягоди, цей бізнес залишається інвестиційно привабливим, за умови розумного підходу до його планування та впровадження. Ну і третій важливий фактор — це зниження внутрішнього попиту після того, як мільйони громадян України були змушені покинути свою країну, рятуючись від агресії північного сусіда», — повідомив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

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Він зазначив, що торік погодні умови для формування високого врожаю лохини були майже оптимальними, а наприкінці сезону з’явився несподіваний бонус для експортерів.

«Урожайність лохини в Перу, найбільшому світовому експортері цієї ягоди, різко знизилася внаслідок занадто спекотної погоди під час цвітіння лохини. Це призвело до обвалу експорту і різкого зростання цін на лохину в Європі в той період, коли вони зазвичай знижуються. Це стало поштовхом до зростання експорту в нестандартний для України період — у серпні-вересні, причому за дуже високою ціною», — повідомив Ярмак.

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