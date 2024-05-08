Цього року херсонських кавунів буде в 5 разів більше, ніж торік — Finance.ua

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Цього року херсонських кавунів буде в 5 разів більше, ніж торік

Аграрний ринок
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Цього року херсонських кавунів буде в 5 разів більше, ніж торік
Цього року херсонських кавунів буде в 5 разів більше, ніж торік
Цьогоріч херсонських кавунів буде впʼятеро більше, ніж торік. Половину запланованого, а це більше півтисячі гектарів, — уже посаджено.
Про це розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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Загалом буде засіяно сільськогосподарськими культурами 153 тисячі гектарів полів.
Там вирощуватимуть пшеницю, соняшник, овочі та багато іншого.
Також він зазначив, що «знищені ангари та ферми, спалена або вкрадена сільгосптехніка, — таким був агросектор Херсонщини після деокупації правобережжя».
Нагадаємо деокуповане правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він додав, що продовжується реалізація програми «Пліч-о-пліч» і наразі 15 областей країни відбудували 1130 будинків.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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