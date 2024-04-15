Херсонську область планують розмінувати до кінця 2025 року — Finance.ua
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Херсонську область планують розмінувати до кінця 2025 року

Казна та Політика
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Херсонську область планують розмінувати до кінця 2025 року
Херсонську область планують розмінувати до кінця 2025 року
Деокуповане правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року.
Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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«У серпні (минулого року. — Ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег», — зазначив Прокудін.
За його словами, нині в регіоні працює 1100 саперів, які розмінували вже 245 тис. га, і рішення про посилення гуманітарного розмінування приймалося саме на Конгресі.
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Прокудін також нагадав, що одне з проблемних питань, яке порушувалося на попередніх засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад — забезпечення фермерів зерносховищами, адже усі зерносховища, всі ангари на Херсонщині були знищені. Наразі фермерам уже передали сотню великих ангарів, їх уже встановлюють.
Він додав, що продовжується реалізація програми «Пліч-о-пліч» і наразі 15 областей країни відбудували 1130 будинків.
За матеріалами:
Укрінформ
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