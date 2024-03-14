Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування

Аграрний ринок
22
Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 12 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Рішення Уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету. Це потужний крок до запуску ринку гуманітарного розмінування», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування
На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень.
Як це відбуватиметься? Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.
Читайте також
Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.
«Імовірно забрудненими і забрудненими залишаються 156 000 км2 українських територій. Зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Ціль Міністерства економіки України — за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання», — йдеться у повідомленні уряду.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.