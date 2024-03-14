Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування — Finance.ua

Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування Сьогодні 08:38 — Аграрний ринок

Фермерам компенсовуватимусь 80% від вартості розмінування

Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації витрат фермерам за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 12 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Рішення Уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету. Це потужний крок до запуску ринку гуманітарного розмінування», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

На програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень.

Як це відбуватиметься? Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування ділянки фермерам, які працюють на власній чи орендованій землі. Ціна на послуги з розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro. Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

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Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.

«Імовірно забрудненими і забрудненими залишаються 156 000 км 2 українських територій. Зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Ціль Міністерства економіки України — за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання», — йдеться у повідомленні уряду.

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