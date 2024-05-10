Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн

Аграрний ринок
13
Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн
Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн
За дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи «Зернової ініціативи», в якій брали участь ООН, росія та Туреччина.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
«За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що значну частку експорту становить продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків.
«Україна попри все залишається топ- експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв», — підкреслили у Мінінфраструктури.
У відомстві додали, що на підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.