Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн — Finance.ua

Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн Сьогодні 19:30 — Аграрний ринок

Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн

За дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи «Зернової ініціативи», в якій брали участь ООН, росія та Туреччина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значну частку експорту становить продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків.

«Україна попри все залишається топ- експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв», — підкреслили у Мінінфраструктури.

У відомстві додали, що на підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.

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