Україна експортувала 42,4 млн тонн зерна — Finance.ua
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Україна експортувала 42,4 млн тонн зерна

Аграрний ринок
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Україна експортувала 42,4 млн тонн зерна
Україна експортувала 42,4 млн тонн зерна
Станом на 8 травня у 2023/2024 МР Україна експортувала 42 млн 406 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 241 тис. тонн менше, ніж торік.
Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Попередні дані, які публікувало Мінагро щодо експорту зернових та зернобобових, 3 травня. Згідно них, у 2023/2024 МР на експорт пішло 41 млн 989 тис. тонн зернових та зернобобових культур.
Станом на 8 травня експорт української пшениці становить 16 млн 173 тис. тонн, що на 1 млн 557 тис. тонн або у 1,1 разів більше, ніж торік.
Також українські аграрії експортували 2 млн 230 тис. тонн ячменю та 1,3 тис. тонн жита.
Експорт української кукурудзи становив 23 млн 522 тис. тонн, що на 1 млн 700 тис. тонн або у 1,07 разів менше, ніж торік.
Крім того, за кордон відправили 87,8 тис. тонн борошна (або 117,1 тис. тонн в перерахунку на зерно), що на 43,0 тис. тонн, або майже у 1,48 разів менше, ніж торік.
Нагадаємо, темпи експорту агропродукції у І півріччі 2023/24 МР на 17% поступаються торішнім.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
agrotimes.ua
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