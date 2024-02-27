Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список) — Finance.ua

Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список) Сьогодні 10:36 — Казна та Політика

Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список)

Оптимізація міжнародної торгівлі та диверсифікація міжнародних ринків збуту — серед пріоритетних завдань Держпродспоживслужби. В минулому році досягнуто значних результатів для спрощення та розширення українського експорту.

Станом на 1 січня 2024 року 440 підприємств — виробників продуктів тваринного походження мають право експортувати свою продукцію на територію Європейського Союзу.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Торік погоджено 16 форм двосторонніх ветеринарних сертифікатів на експорт з України до 11 країн — навіть за обмеженої можливості візитів іноземних інспекторів до України, пише agrotimes.

Які країни:

Азербайджан — композитні продукти з вмістом м’яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною;

Албанія — оброблені молочні продукти;

Канада — бджолині матки та бджолопакети; молоко й молочні продукти;

Кувейт — м’ясо птиці;

Ліван — вівці й кози для забою;

Молдова — аквакультура для вирощування, пересадки, вилучення та взяття на промисел, відкритих декоративних об'єктів і відновлення поголів'я;

Південно-Африканська Республіка — перероблені яєчні продукти;

Північна Македонія — перероблені корми для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин;

Польща — живі мурахи; живі рептилії;

Сербія — топлені жири, не призначені для споживання людиною, за межами кормового ланцюга; топлені жири, не призначені для споживання людиною, призначені для використання як кормовий матеріал;

Туреччина — інкубаційні яйця, за виключенням безкілевих видів (виключно для транзиту); оброблені шкіри та шкури копитних; топлені жири, не призначені для споживання людиною, як кормовий матеріал.

Довідка Finance.ua:

триває поетапне впровадження системи електронної сертифікації TRACES в Україні, забезпечено електронну сертифікацію вантажів, призначених для експорту до країн Європейського Союзу. Наразі 7 форм сертифікатів адаптовані та інтегровані до системи TRACES в Україні;

продовжується процес впровадження системи ePhyto, який здійснюється Держпродспоживслужбою за участі європейського проєкту EU4SaferFood, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Наша країна вже зареєстрована в системі The HUB, що належить ФАО в рамках членства в Міжнародній конвенції з карантину та захисту рослин (ІРРС).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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