Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список) — Finance.ua
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Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список)

Казна та Політика
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Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список)
Експорт України в ЄС: 440 виробників продуктів тваринного походження мають право експорту (список)
Оптимізація міжнародної торгівлі та диверсифікація міжнародних ринків збуту — серед пріоритетних завдань Держпродспоживслужби. В минулому році досягнуто значних результатів для спрощення та розширення українського експорту.
Станом на 1 січня 2024 року 440 підприємств — виробників продуктів тваринного походження мають право експортувати свою продукцію на територію Європейського Союзу.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Торік погоджено 16 форм двосторонніх ветеринарних сертифікатів на експорт з України до 11 країн — навіть за обмеженої можливості візитів іноземних інспекторів до України, пише agrotimes.
Які країни:
  • Азербайджан — композитні продукти з вмістом м’яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною;
  • Албанія — оброблені молочні продукти;
  • Канада — бджолині матки та бджолопакети; молоко й молочні продукти;
  • Кувейт — м’ясо птиці;
  • Ліван — вівці й кози для забою;
  • Молдова — аквакультура для вирощування, пересадки, вилучення та взяття на промисел, відкритих декоративних об'єктів і відновлення поголів'я;
  • Південно-Африканська Республіка — перероблені яєчні продукти;
  • Північна Македонія — перероблені корми для домашніх тварин, крім консервованих кормів для домашніх тварин;
  • Польща — живі мурахи; живі рептилії;
  • Сербія — топлені жири, не призначені для споживання людиною, за межами кормового ланцюга; топлені жири, не призначені для споживання людиною, призначені для використання як кормовий матеріал;
  • Туреччина — інкубаційні яйця, за виключенням безкілевих видів (виключно для транзиту); оброблені шкіри та шкури копитних; топлені жири, не призначені для споживання людиною, як кормовий матеріал.

Довідка Finance.ua:

  • триває поетапне впровадження системи електронної сертифікації TRACES в Україні, забезпечено електронну сертифікацію вантажів, призначених для експорту до країн Європейського Союзу. Наразі 7 форм сертифікатів адаптовані та інтегровані до системи TRACES в Україні;
  • продовжується процес впровадження системи ePhyto, який здійснюється Держпродспоживслужбою за участі європейського проєкту EU4SaferFood, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Наша країна вже зареєстрована в системі The HUB, що належить ФАО в рамках членства в Міжнародній конвенції з карантину та захисту рослин (ІРРС).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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