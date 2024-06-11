Україна з початку року експортувала понад 400 тисяч тонн цукру — Мінагрополітики Сьогодні 04:24 — Аграрний ринок

З початку 2024 року Україна експортувала 421,8 тис. тонн цукру, зокрема, в країни ЄС — 301 тис тонн.

Про це йшлося на засіданні робочої групи з розвитку цукрової галузі під головуванням виконуючого обов’язки міністра агрополітики Тараса Висоцького.

У нараді взяли участь заступник міністра економіки Тарас Качка та представники профільних асоціацій.

На засіданні також обговорили питання дотримання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Мінагрополітики та «Укрцукром» та виконання урядової постанови щодо встановлення нульової квоти на експорт цукру до ЄС, яка запрацювала з 1 червня.

Загалом, як зазначили на нараді, з початку дії Меморандуму (з вересня 2023 року) було реалізовано 665 тис. тонн цукру.

У травні 2024 року українські підприємці всього продали 158,5 тис. тонн. З них експортовано 110,5 тис. тонн, в тому числі 72 тис. тонни до країн ЄС.

На внутрішньому ринку реалізовано понад 48 тис. тонн, в середньому по 24,6 грн за кілограм.

Довідково. Міністерство аграрної політики та продовольства України та Національна асоціація цукровиків України («Укрцукор») підписали Меморандум про взаєморозуміння в листопаді 2023 року. Згідно з документом, врегульовуються обсяги експорту цукру в розмірі 750 тис т на маркетинговий рік на основі попереднього балансу попиту і пропозиції в 2023/2024 маркетинговому році.

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