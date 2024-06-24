Україна може отримати 2,5 млрд євро від заморожених активів рф: Боррель розповів деталі — Finance.ua
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Україна може отримати 2,5 млрд євро від заморожених активів рф: Боррель розповів деталі

Казна та Політика
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Україна може отримати 2,5 млрд євро від заморожених активів рф: Боррель розповів деталі
Україна може отримати 2,5 млрд євро від заморожених активів рф: Боррель розповів деталі
Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 2,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів. Перші гроші надійдуть вже наступного тижня.
Про це пише Радіо Свобода.
«Ми все ще маємо шість правових рішень (в рамках військової допомоги Україні через Європейський фонд миру), які не можуть бути імплементовані, тому що одна з країн-членів відмовляється від них», — заявив Боррель.
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За його словами, ЄС має уникнути такої ситуації навколо надходжень від російських активів та представити таке рішення.
«Перший транш цих грошей піде в Україну наступного тижня, другий буде здійснений дещо пізніше. Вони не мають бути зупинені. Вони мають бути використані, і ми маємо правові процедури, щоб уникнути блокування будь-якого роду», — наголосив Боррель, додавши, що рішення про збільшення допомоги Києву повинно бути прийняте до літніх канікул у ЄС.
На прохання журналістів уточнити суму, Боррель повідомив, що йдеться про 2,5 млрд євро.
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«Наступного тижня — одна частина з цих 2,5 млрд. Інша частина буде дещо пізніше», — уточнив Боррель.
Щодо того, в який спосіб гроші можуть бути використані без згоди Угорщини, глава європейської дипломатії зауважив, що юридична процедура існує, але слід обговорити її застосування з міністрами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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